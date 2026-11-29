Když Arsenal v srpnu vytáhl 55 milionů liber za Ezriho Konsu, kupoval si čas. Williamu Salibovi se na mistrovství světa zhoršilo zranění zad a od semifinále, ze kterého odstoupil po půl hodině, nehrál soutěžní zápas. Konsa měl díru zakrýt. Dnes v 17:30 proti Manchesteru City nastoupí zřejmě znovu a Saliba má podle ESPN začít znovu na lavičce.
Sedm gólů a žádné stýskání po Salibovi
Mikel Arteta čekal, že si devětadvacetiletý stoper bude zvykat déle. „Byl rychlejší, než jsem čekal. Je fenomenální, ale podle mě má ještě jednu nebo dvě úrovně nahoru,“ řekl před zápasem. Vedle Gabriela odehrál Konsa od úvodního kola všech deset společných ligových utkání bez střídání a Arsenal za jedenáct kol inkasoval sedmkrát.
Artetu prý víc než fotbal překvapila povaha. Přijít do takové kabiny a prosadit se v ní není snadné, připomněl trenér. U mužstva, které v minulé sezoně ukončilo 22 let čekání na titul, se z náhradníka stala jistota.
Pět zápasů, ve kterých Haaland mlčel
K dnešku se hodí jeden údaj lépe než celá tabulka. V posledních pěti vzájemných setkáních za klub i reprezentaci nedal Erling Haaland gól, když proti němu stál Konsa. Haaland samozřejmě neodehrál všech pět proti jednomu člověku a čísla z tak malého vzorku nic neslibují. Dávají ale souboji, který si Arsenal v minulých letech odbýval hlavně přes Gabriela, druhého hrdinu.
City ho přitom potřebují víc než obvykle. Maresca začal osmi výhrami v řadě, jenže od konce září jich přišly jen čtyři z jedenácti zápasů. V lize City čtyřikrát po sobě nevyhráli a na Arsenal ztrácejí šest bodů. Deset utkání bez čisté nuly a sedm, ve kterých prohrávali, vypráví o nervózní obraně. Na hřištích velkých soupeřů přesto uspěli: 1:0 na Old Trafford v deseti a 3:0 na Anfieldu.
Zelený stůl vedle zeleného trávníku
Velká část pozornosti přitom míří k verdiktu mimo hřiště. City byli podle ESPN shledáni vinnými ve 114 bodech z porušení finančních pravidel ligy v období devíti let do roku 2018. Klub trvá na nevině a odvolal se, výsledek odvolání se čeká v prosinci nebo v lednu. Možný trest zůstává otevřený.
Arteta se tím zabývat nechce. Přeje si, aby jeho mužstvo titul vyhrálo na hřišti a nespoléhalo na odečtené body. Maresca zase označil řeči o cílech za zbytečné, únor a březen ukážou.
Devět bodů, které by Arsenalu vzaly alibi
Pro Arsenal má zápas prostou matematiku. Výhrou by City odskočil na devět bodů a případný trest by přestal být tím, co titul rozhodlo. Komentátoři ESPN mu přitom vyčítají, že letos zatím nezařadil nejvyšší rychlost, a remízy s Newcastlem a Dortmundem to nevyvrátily. Proti Dortmundu vystřelil 29krát a skončil 1:1.
Nejisté zůstává jméno v brance. David Raya chyběl kvůli rameni ve středu proti Dortmundu a Arteta o jeho startu nechtěl nic potvrdit. Konsa tak může mít za zády jiného gólmana než obvykle a před sebou Haalanda, kterému se proti němu pětkrát nedařilo. Zda to vydrží pošesté, bude zřejmě nejrychlejší odpověď na otázku, jestli Arsenal potřebuje Salibu zpátky teď, nebo si může dát na čas.
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[1] ESPN – Arteta o Ezrim Konsovi; [2] ESPN – co je v sázce na Emirates; [3] ESPN – Arteta o kauze City a Rayovi; [4] ESPN – tabulka Premier League.