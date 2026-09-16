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Kouzlo trvalkových záhonů: Jak vytvořit působivé kompozice na slunci i v polostínu

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Trvalkové záhony jsou klenotem každé zahrady. Nabízejí pestrost barev, tvarů a výšek, a co je nejdůležitější, můžete se na ně spolehnout každý rok. Ale jak je správně kombinovat, abyste dosáhli co nejlepšího efektu, a to i v různých podmínkách? Zjistěte, jak vytvořit trvalkové záhony přizpůsobené plnému slunci, polostínu, a také na to, jak vytvořit záhony v jednotlivých […]
Pokud chcete obměnit trvalky na záhonu, odstraňte současné odrůdy včas, jinak se opět vysemení

Pokud chcete obměnit trvalky na záhonu, odstraňte současné odrůdy včas, jinak se opět vysemení

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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