Domácí zásoba čerstvých citronů může růst přímo na okenním parapetu. Vlastní úrodu lze vypěstovat i bez zahrady

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Domácí zásoba čerstvých citronů může růst přímo na okenním parapetu. Vlastní úrodu lze vypěstovat i bez zahradyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ať už bydlíte v rodinném domě nebo v paneláku, máte možnost si pěstovat mnoho rostlinek a mít svou vlastní úrodu. Příkladem může být citroník, který lze pěstovat na zahradě i na balkoně.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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