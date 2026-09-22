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Japonská dlouhověkost: Japonci žijí déle, velkou část vyššího věku ale tráví ve stavu, jakého bychom se my dožít nechtěli

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Japonská dlouhověkost: Japonci žijí déle, velkou část vyššího věku ale tráví ve stavu, jakého bychom se my dožít nechtěli. Japonsko se často dává za vzor země, kde se lidé dožívají vysokého věku. Dlouhověkost tam skoro slouží jako značka zdravého životního stylu. Nový výzkum ale ukazuje složitější obraz.
Japonsko

Japonsko

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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