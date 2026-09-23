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Aralské jezero: v severní části se voda vrací a s ní i život. A to rychleji, než se mysleloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Aralské jezero: v severní části se voda vrací a s ní i život. A to rychleji, než se myslelo. Ještě nedávno to vypadalo jako definitivní konec. Aralské jezero, kdysi obrovská vodní plocha, se stalo symbolem lidského selhání. Vyschlé dno, rezavé lodě a toxický prach obletěly svět. Dnes se v severní části jezera voda vrací a s ní i život.
Aralské jezero
Zdroj: Pixabay
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