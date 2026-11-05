V Tatrách leží až 30 centimetrů sněhu. Záchranáři varují před splazy na strmých svazích

Upozornění slovenských záchranářů se týká především strmých travnatých svahů a míst, kde nová vrstva sněhu leží na starším podkladu. Právě v tomto terénu HZS uvádí možnost sesuvu sněhové pokrývky. Nejvyšší zaznamenaná vrstva dosahuje místy třiceti centimetrů. Záchranáři proto návštěvníky žádají, aby aktuálním podmínkám přizpůsobili vybavení i plán túry. V přehledu varují před konkrétními sněhovými splazy a malými lavinami; vysoký stupeň lavinového nebezpečí tímto upozorněním nevyhlásili.
Ve vysokých polohách se teploty drží kolem nuly
Slovenský hydrometeorologický ústav očekával na čtvrtek ve výškách od 1 500 do 2 500 metrů denní teploty mezi nulou a třemi stupni. Předpověď vydaná ve středu 4. listopadu v 11:40 počítala s jasnou až polojasnou oblohou, zatímco v podhůří se dopoledne místy udrží mlha nebo nízká oblačnost. Ve vysokých polohách má foukat severovýchodní vítr do šesti metrů za sekundu. Horská záchranná služba i přes očekávané slunečné počasí doporučuje zimní výstroj a přizpůsobení trasy sněhovým podmínkám.
Na noc ze čtvrtka na pátek stejná předpověď uváděla ve vysokých polohách nulu až minus dva stupně. V podhůří měly teploty místy klesnout až k minus pěti. Pro páteční den zůstával očekávaný rozsah ve výškách opět mezi nulou a třemi stupni. Návštěvníci tak při plánování túry potřebují počítat s denními i nočními hodnotami. Ústav zveřejňuje předpověď pro celé tatranské výškové pásmo a průběžně ji obnovuje; podmínky na jednotlivých cestách doplňuje aktuální přehled HZS.
Část cest zůstane uzavřená do konce května
Od neděle 1. listopadu platí v Tatranském národním parku sezonní uzávěra vybraných značených turistických chodníků. Zákaz vstupu potrvá do 31. května 2027 a vztahuje se na konkrétní úseky vymezené návštěvním řádem. HZS ve svém oznámení uvádí, že přístupové cesty k vysokohorským chatám zůstávají otevřené. Výjimkou je Chata pod Rysmi, k níž se sezonní uzávěra vztahuje také. Při sestavování delší túry je proto nutné zkontrolovat celý její průběh včetně případného pokračování od chaty do sedla nebo na vrchol.
Uzavřené úseky označují v terénu tabule. Při sněhové pokrývce pomáhá s orientací zimní tyčové značení a HZS návštěvníky vyzývá k respektování místních pokynů i pravidel národního parku. Výstrahy pro jednotlivé horské oblasti zveřejňuje samostatně, takže si turista může ověřit právě místo plánované cesty. Meteorologická předpověď pro Tatry se aktualizuje jednou denně do 14:30. Pro páteční výlet tak bude k dispozici i čtvrteční vydání, které naváže na údaje zveřejněné ve středu.
Použité zdroje: old.hzs.sk, shmu.sk, hzs.sk