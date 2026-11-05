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V Tatrách leží až 30 centimetrů sněhu. Záchranáři varují před splazy na strmých svazích

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Zimní podmínky už zasáhly vysokohorské trasy ve Vysokých Tatrách. Nad 1 500 metry se drží sněhová pokrývka a v nejvyšších polohách leží místy až 30 centimetrů sněhu. Horská záchranná služba upozorňuje na možnost sněhových splazů a malých lavin na strmých svazích. Do hor doporučuje odpovídající zimní výstroj. Od začátku listopadu zároveň platí sezonní uzávěra části tatranských chodníků.
V Tatrách leží až 30 centimetrů sněhu. Záchranáři varují před splazy na strmých svazích

V Tatrách leží až 30 centimetrů sněhu. Záchranáři varují před splazy na strmých svazích

Zdroj: Punteador / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 20:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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