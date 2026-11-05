V testování 5G sítí jsme první před Francií i Británií. Jak rychlé připojení máte vy?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V testování 5G sítí jsme první před Francií i Británií. Jak rychlé připojení máte vy?Zdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 05.11.2026 05:18
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