Slavia proti Arsenalu: pět soutěžních zápasů, žádná výhra a skóre 1:14. Ve středu přijde šestý pokus

- Bilance soutěžních zápasů: tři výhry Arsenalu, dvě remízy, skóre 1:14 z pohledu Slavie
- Porážka 0:7 z roku 2007 je nejvyšší evropskou porážkou v historii Slavie
- Holeš v roce 2021 vyrovnal na Emirates ve čtvrté minutě nastavení
- Loni v Edenu vyhrál Arsenal 3:0, Mikel Merino dal dva góly
- Slavia čeká na výhru v Lize mistrů od září 2007
Londýnská lekce
Na podzim 2007 přijela Slavia do Londýna jako nováček Ligy mistrů a odjížděla s ranou, která bolí dodnes. Arsenal Arséna Wengera ji 23. října smetl 7:0. Dvakrát skóroval Cesc Fàbregas, dva góly přidal teprve osmnáctiletý Theo Walcott, pro kterého to byly první trefy v soutěži. Jeden gól si dala Slavia sama, po teči Davida Hubáčka.
Jak tehdy připomněla UEFA, šlo o vyrovnání rekordu nejvyšší výhry v historii Ligy mistrů. Za Slavii to dodnes zůstává nejvyšší evropská porážka. „Ano, bylo to ponižující takhle se zapsat do historie,“ přiznal po letech tehdejší kapitán Stanislav Vlček.
Odveta na Strahově o dva týdny později skončila 0:0. Brankář Manuel Almunia vychytal dvě šance Jana Šenkeříka a Slavia získala první bod, jaký kdy český klub proti Arsenalu uhrál.
Hlavička v 94. minutě
Nejsladší vzpomínku mají sešívaní z jara 2021. Ve čtvrtfinále Evropské ligy na Emirates poslal Nicolas Pépé domácí v 86. minutě do vedení, jenže ve čtvrté minutě nastavení vyrovnal Tomáš Holeš hlavou po rohu Lukáše Provoda. Hrdinou večera byl ale i gólman s maskou na obličeji. „Ondra je pro mě jeden z hrdinů večera,“ chválil trenér Jindřich Trpišovský Ondřeje Koláře.
Odveta v Edenu, kam kvůli covidu smělo jen 750 diváků, ale přinesla vystřízlivění. Arsenal vedl po 24 minutách 3:0 a vyhrál 4:0.
Eden zatím bez radosti
Loni 4. listopadu se oba kluby potkaly v Lize mistrů znovu. Bukayo Saka proměnil penaltu po ruce Provoda, Mikel Merino přidal dva góly. Arsenal navíc poslal na hřiště Maxe Dowmana, který se ve věku 15 let a 308 dní stal nejmladším hráčem v historii soutěže. „Je to škoda, zasloužili jsme si víc, ale jsou to obrovské zkušenosti pro tým,“ povzdechl si Trpišovský.
Letos přijíždí Arsenal v ještě lepší formě. V Lize mistrů má sedm bodů ze tří zápasů, v Premier League vede a v neděli vyhrál na Anfieldu poprvé od roku 2012. Slavia má po třech kolech jediný bod za remízu s Fenerbahce, ve kterém si s Trpišovským pokecal i Romelu Lukaku. Na výhru v soutěži čeká od roku 2007.
Kdo hledá jiskru naděje, může se upnout k sobotnímu výprasku Jablonce 5:0. Proti Arsenalu ale Slavia nevyhrála ani v přátelských zápasech z let 1907 a 1926. Kompletní program Slavie v Lize mistrů a kde zápasy sledovat najdete v našem přehledu.