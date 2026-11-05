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Na Sardinii zavřeli památky, parky i školy. Kvůli bouřkám omezují cesty také v sousedním městě

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Arzachena na severovýchodě Sardinie uzavřela na čtvrtek archeologické areály, veřejné parky a školy. Radnice přijala mimořádné opatření kvůli očekávaným dešťům, bouřkám a hrozbě záplav v oblasti Gallury. Školy zavřela také sousední Santa Teresa Gallura, která upozorňuje na rizikové podjezdy a zaplavené silnice. Výstraha, ze které vychází nařízení Arzacheny, platí do čtvrtečních 23:59.
Na Sardinii zavřeli památky, parky i školy. Kvůli bouřkám omezují cesty také v sousedním městě

Na Sardinii zavřeli památky, parky i školy. Kvůli bouřkám omezují cesty také v sousedním městě

Zdroj: Gianni Careddu / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 19:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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