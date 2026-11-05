Na Sardinii zavřeli památky, parky i školy. Kvůli bouřkám omezují cesty také v sousedním městě

O uzavření areálů v Arzacheně rozhodl starosta Roberto Ragnedda nařízením číslo 22 ze středy 4. listopadu. Předcházelo mu upozornění regionální civilní ochrany a koordinace s místním krizovým centrem. Mimořádný režim se vztahuje na celé území obce a zasáhl také místa navštěvovaná turisty. Archeologické lokality i veřejné parky zůstávají ve čtvrtek mimo provoz. Pro návštěvníky, kteří sem přijeli na podzimní pobyt, tak rozhodnutí radnice znamená změnu programu a zrušení plánovaných návštěv dotčených areálů.
Radnice zajistila dohled a varuje před zbytečnými cestami
Město současně informovalo o sledování situace v terénu. Do dohledu se zapojují bezpečnostní složky, dobrovolná civilní ochrana a místní strážci. Výstražné období začalo už ve středu v 18 hodin a podle zveřejněného oznámení pokračuje do konce čtvrtka. Radnice kvůli počasí žádá obyvatele i návštěvníky, aby omezili přesuny na nezbytné cesty. Čtvrteční uzávěra památek a parků je součástí preventivních opatření přijatých před očekávaným zhoršením počasí. Město ve stejném nařízení uzavřelo také školy.
Řidičům Arzachena doporučuje věnovat zvýšenou pozornost jízdě po viaduktech a přizpůsobit rychlost podmínkám. Zvlášť upozorňuje na velká vozidla a vozidla s plachtou. Pokyny se týkají také věcí ponechaných venku a zvířat: předměty je potřeba zajistit proti pohybu a zvířata umístit do bezpečí. Opatření mají omezit riziko v době očekávaných bouřek a deště. Pro návštěvníky ubytované v oblasti jsou proto podstatná i aktuální sdělení jejich hotelů a dalších místních provozovatelů o dostupnosti služeb.
Santa Teresa upozorňuje na zaplavení podjezdů
Vlastní opatření přijala také Santa Teresa Gallura na severním pobřeží ostrova. Starostenské nařízení číslo 59 ze 4. listopadu uzavřelo na celý čtvrtek všechny stupně škol včetně jeslí. Radnice přerušila rovněž školní stravování a dopravu. V oznámení výslovně zmiňuje hrozbu zaplavení silnic a komplikací v podjezdech, které mohou zasáhnout i běžné cestování po obci. Místní komunikace proto patří mezi místa, kterým má veřejnost během zhoršeného počasí věnovat zvýšenou pozornost.
Rozhodnutí Santa Teresy vychází z regionálního bulletinu vydaného ve středu 4. listopadu. Ten pro jednotlivé části Sardinie uváděl různě závažné výstrahy, místy až červeného stupně. Konkrétní omezení v obou městech určují jejich vlastní nařízení. V Arzacheně zahrnují školy, parky i archeologické lokality, v oznámení Santa Teresy jsou uvedeny školy a navazující školní služby. Radnice Santa Teresy zveřejnila poslední aktualizaci svého sdělení ve středu v 17:36. Meteorologické výstražné období uvedené Arzachenou končí ve čtvrtek 5. listopadu ve 23:59.
Použité zdroje: comune.arzachena.ss.it, comune.santateresagallura.ss.it