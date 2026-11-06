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Buchty z jedné slovenské vesnice mají chráněné označení EU. Tajemství je v podlévání vodou, které vytváří křupavý povrch a měkké jádro zároveň

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Brhlovce u Levic mají od června 2026 buchty s unijní ochranou. Rozhoduje okamžik, kdy kuchařka do rozpáleného tuku přilije vlažnou vodu.
Buchty z jedné slovenské vesnice mají chráněné označení EU. Tajemství je v podlévání vodou, které vytváří křupavý povrch a měkké jádro zároveň

Buchty z jedné slovenské vesnice mají chráněné označení EU. Tajemství je v podlévání vodou, které vytváří křupavý povrch a měkké jádro zároveň

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.11.2026 04:00

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