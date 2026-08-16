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Pozor na tenhle radar na horách. Na pokutách tu vybrali už 50 miliónů korun

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Dennívýzva
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Milujete hory? Nedivíme se. Když se na ně vydáváte na kratší nebo delší výlet, nejspíš do nákladů ale nezapočítáváte případné pokuty. V tomhle místě si proto dávejte pozor.
rychlostní radar

rychlostní radar

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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