Po stopách scientologů: Poznejte místa, která přitahují věřící i zvědavé turisty

Už jste někdy potkali propagátory scientologie? I když si scientologii hodně spojujeme se Spojenými státy, v Evropě má taky své zastoupení. Scientologové mají i své plovoucí náboženské centrum. I tohle může být objekt pozornosti turistů procházejících se dánskou metropolí.
Jen málokteré náboženské hnutí vyvolává tolik emocí jako scientologie. Pro jedny představuje cestu k duchovnímu rozvoji a sebepoznání, pro druhé je symbolem manipulace.
Co je scientologie a proč nás tolik přitahuje? Fakta kontra názory Zajímavosti, které drobně dráždí Kontroverze scientologie Scientologie a místa s hnutím spjatá Nejčastější otázky a odpovědi na ně
A stejně tak neprůhledného fungování a dlouholetých soudních sporů. V průběhu desetiletí se kolem ní vytvořilo
obrovské množství příběhů, dokumentů i svědectví bývalých členů. A všechno většinu lidí zvláštním způsobem fascinuje a přitahuje. Scientologická církev ale například řadu oněch nejrůznějších tvrzení odmítá jako nepravdivá nebo zavádějící. Možná, že právě (i) kvůli tomu, jak obtížné je oddělit doložená fakta od názorů, osobních zkušeností nebo mediálních interpretací, je celá tahle scientologická tématika tak ohromující.
Kontroverze ale nejsou jediným důvodem, proč scientologie přitahuje pozornost ve velkém. Za více než 70 let své existence vytvořila
síť míst, která mají pro její členy mimořádný význam a zároveň vzbuzují zvědavost cestovatelů, historiků i novinářů. Od anglického venkovského sídla přes centrum floridského města až po loď, která se stala plovoucím náboženským centrem. Vydejte se námi po stopách scientologie a poznejte lokality, které jsou neoddělitelně spojené s jejím vznikem, rozvojem i s příběhy, o nichž se dodnes vedou vášnivé debaty. A když píšeme vášnivé, míníme tím skutečně vášnivé. Už jste někdy potkali propagátory scientologie? Co je scientologie a proč nás tolik přitahuje?
Scientologie je náboženské hnutí, které
v 1. polovině 50. let založil americký spisovatel L. Ron Hubbard. Vychází z jeho dřívějšího díla Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví, které autor původně představoval jako metodu práce s lidskou myslí.
O několik let později své myšlenky rozšířil o duchovní rozměr a vznikla scientologie, kterou její představitelé označují za náboženství. Jejím cílem je podle oficiálních materiálů
pomoci člověku lépe porozumět sobě samému, svému duchovnímu já i vztahu k okolnímu světu. To by ještě nebylo nic tak mimořádného…
Jedním ze základních pojmů scientologie je ale
thetán, tedy nesmrtelná duchovní bytost, kterou má být podle tohoto učení každý člověk. Scientologové věří, že člověk během života získává negativní zkušenosti a traumata, která mohou ovlivňovat jeho rozhodování i psychickou pohodu. Prostřednictvím procesu nazývaného auditing se podle nich může těchto překážek postupně zbavovat a dosáhnout stavu označovaného jako clear, tedy člověka od těchto negativních vlivů osvobozeného. Vyšší stupně výuky pak podle Scientologické církve vedou k dalšímu duchovnímu rozvoji. Ani tady to ještě není až taková senzace. Jenže?
Právě toto učení je jedním z důvodů, proč scientologie vyvolává tolik diskusí. Její členové ji popisují jako
cestu k duchovnímu poznání a osobnímu rozvoji. Kritici naopak zpochybňují některé její nauky, způsob fungování organizace i metody, které při své činnosti používá.
Je ale pravdou, že bez ohledu na tyto rozdílné pohledy platí, že scientologie se během několika desetiletí rozšířila do mnoha zemí světa a vytvořila
síť kostelů, vzdělávacích center i historických míst, která dnes přitahují nejen její členy, ale také zvídavé cestovatele. Není proto žádný div, že právě kolem scientologie vzniklo tolik dokumentů, investigativních reportáží i svědectví bývalých členů, kteří popisují fungování organizace z úplně jiné perspektivy. Fakta kontra názory
Při hledání informací o scientologii člověk velmi rychle zjistí, že obecně
neexistuje mnoho témat, na kterých by panovala všeobecná shoda. Vedle ověřitelných historických faktů, jako je rok vzniku hnutí, osobnost jeho zakladatele L. Rona Hubbarda nebo umístění jednotlivých center, se objevuje i velké množství protichůdných tvrzení.
Na jedné straně stojí
oficiální vyjádření Scientologické církve, na druhé výpovědi bývalých členů, novinářské investigace, soudní spory i názory odborníků zabývajících se novými náboženskými směry.
Je veledůležité rozlišovat mezi tím, co je
doloženým faktem, a tím, co představuje názor, zkušenost nebo interpretaci. Pokud například Scientologická církev uvádí počet svých členů nebo popisuje účel některých svých center, jde o její oficiální stanovisko. Když naopak bývalí členové nebo kritici popisují vlastní zkušenosti či fungování organizace, jedná se o jejich pohled, který sice může být podložený svědectvími nebo soudními dokumenty, ale jediný možný výklad celé problematiky rozhodně představovat nemusí.
I proto je scientologie už desítky let
předmětem veřejných debat, žádná šuškanda za zavřenými dveřmi. V různých zemích se pak liší její právní postavení, média jí věnují značnou pozornost a názory na její fungování se často taky výrazně rozcházejí. My se budeme opírat především o ověřitelná fakta a tam, kde existují různé až rozporuplné pohledy, musíme brát v potaz povahu stanoviska.
To všechno je koneckonců na scientologii tak podmanivé. Ta
tenoučká hranice mezi tím, čemu člověk chce věřit a co má reálný základ, který je však diskutabilní rovněž. To je zřejmě to, co turistům a zvídavcům nedá spát, když jde o tohle náboženské hnutí. I když si scientologii hodně spojujeme se Spojenými státy, v Evropě má taky své zastoupení. Zajímavosti, které dráždí
Scientologie bývá nejčastěji
spojována s tajemstvími, přísnými pravidly a uzavřeným světem, do kterého běžný člověk nahlédne jen těžko. Spíše vůbec. Je proto logické, že kolem ní vznikla řada mýtů i senzacechtivých příběhů. Některé z nich se nikdy nepotvrdily, jiné vycházejí z doložených událostí nebo z informací, které zveřejnila sama Scientologická církev. A proto je vhodné přistupovat ke každému tvrzení s určitou dávkou kritického myšlení. Což je kolem a kolem vlastně vhodné vždy a u všeho.
Tak například už jen samotné fungování tohoto náboženského hnutí. Scientologická církev vlastní
desítky významných budov po celém světě, z nichž mnohé sídlí v historických hotelech, vilách nebo reprezentativních městských palácích. Některé z nich jsou přístupné veřejnosti při dnech otevřených dveří nebo prostřednictvím informačních center, jiné slouží především členům církve a návštěvníci se do nich běžně nedostanou.
Než samotné budovy jsou pro někoho ale zajímavější
poutavé příběhy, které se k nim vážou. Některá místa představují důležité milníky ve vývoji scientologie, jiná se stala symbolem dlouholetých sporů, soudních řízení nebo mediálního zájmu.
Scientologie je zároveň jednou z mála organizací na světě, která je v jednotlivých státech posuzována zcela odlišně. Zatímco například ve
Spojených státech je uznávána jako náboženství, v některých evropských zemích na ni úřady nahlížejí především jako na komerční organizaci nebo ji dlouhodobě sledují kvůli jejím aktivitám.
Právě rozdílný přístup států je jedním z důvodů, proč kolem scientologie dodnes panuje tolik sporů. Pozornost vzbuzují také vysoké
částky, které podle bývalých členů mohou lidé během let zaplatit za jednotlivé kurzy a postup na vyšší úrovně učení. Zastánci scientologie tvrdí, že jde o dobrovolné příspěvky na duchovní rozvoj, kritici naopak poukazují na podezřelou a extrémní finanční náročnost celého systému. Kontroverze scientologie
Pozornost dlouhodobě přitahuje například
elitní organizace Sea Org, která představuje jakési tvrdé jádro scientologie. Její členové podepisují symbolický závazek na jednu miliardu let, kterým dávají najevo, že chtějí sloužit scientologii nejen v tomto životě, ale i v těch dalších. Pro samotné scientology jde o vyjádření hlubokého duchovního přesvědčení. Pro jejich kritiky je však právě tento závazek jedním z příkladů toho, proč celé hnutí působí na veřejnost neobvykle až znepokojivě.
Často zmiňovaným tématem je i
tzv. politika přerušení kontaktů, označovaná jako disconnection. Podle bývalých členů docházelo v některých případech k tomu, že lidé po odchodu ze scientologie ztratili kontakt se svými nejbližšími, kteří v organizaci zůstali. Scientologická církev naopak uvádí, že nikdo není rodinné vazby nucen přerušovat a že jde o čistě osobní rozhodnutí jednotlivců. Tyto rozdílné pohledy na tuto praxi patří mezi nejčastěji diskutovaná témata vůbec.
Mnoho otázek vyvolává také
finanční stránka scientologie, které jsme se už dotkli. Samotná církev uvádí, že její kurzy a duchovní programy představují cestu k osobnímu rozvoji, za kterou je běžné platit podobně jako za jiné vzdělávací služby. Kritici ale zase upozorňují na to, že postup na vyšší úrovně může člověka stát horentní sumy a že někteří členové během let investovali do kurzů a seminářů snad i statisíce až miliony korun.
K nejznámějším kontroverzím pak patří i
učení o galaktickém vládci Xenu, které je určeno až pro členy na vyšších stupních zasvěcení. Veřejnost se o něm dozvěděla až poté, co se část interních materiálů dostala na internet, a průšvih byl na světě. Pro jedny jde o běžnou součást náboženské víry, pro druhé ale o přímý důkaz toho, proč je scientologie považovaná za kontroverzní hnutí. Scientologie a místa s hnutím spjatá Saint Hill Manor (Anglie) Clearwater (Florida) Celebrity Centre (Los Angeles) Freewinds Kodaň (Dánsko)
Zatímco jedni cestují za slavnými katedrálami, buddhistickými chrámy nebo poutními místy, jiní se
vydávají po stopách fenoménů, které veřejnost rozdělují dodnes. Scientologie mezi ně bezesporu patří a mnoho návštěvníků za ní necestuje proto, že by snad byli jejími členy, ale jednoduše proto, že chtějí na vlastní oči vidět místa, o nichž četli v knihách, viděli je v dokumentech nebo je znají z novinových článků.
Velkým lákadlem je ale i
samotná architektura a historie těchto budov, to se tématu jako takovému nedá upřít. Scientologická centra často sídlí v pečlivě zrekonstruovaných historických vilách, hotelech nebo obecně reprezentativních sídlech, které by byly zajímavé i bez spojení s ní. Například Saint Hill Manor v Anglii nebo hotel Fort Harrison na Floridě mají vlastní historii sahající ještě před vznik tohoto náboženského hnutí. Propojení architektonických památek s moderními dějinami ale těmto místům jedinečnou atmosféru rozhodně zajišťuje.
Zapomenout nesmíme ani na lidskou zvědavost.
Kontroverzní témata přitahují pozornost odjakživa a scientologie není žádnou výjimkou. Někteří turisté chtějí pochopit, proč kolem ní panuje tolik debat, jiní se zase zajímají o její historii nebo o život zakladatele L. Rona Hubbarda.
Ať už je ale jejich motivace jakákoli, návštěva těchto míst nabízí možnost
vytvořit si o tom všem vlastní obrázek místo spoléhání se pouze na informace z médií nebo sociálních sítí. Ta zkušenost na vlastní kůži je bezpochyby tím nejcennějším. Tedy alespoň co do míst, které se scientologií souvisí. My si jich teď hrstičku představíme. Saint Hill Manor (Anglie)
Venkovské sídlo, kde se psaly dějiny scientologie. Na první pohled působí Saint Hill Manor jako
typické anglické venkovské sídlo obklopené upravenými zahradami. Jen málokdo by při pohledu na historickou budovu nedaleko města East Grinstead odhadl, že významná část dějin jednoho z nejdiskutovanějších náboženských hnutí současnosti se odehrála právě tady.
V roce 1959 nemovitost koupil právě výše zmíněný zakladatel scientologie L. Ron Hubbard a na několik let z ní vytvořil
hlavní centrum svého působení. To právě odsud rozvoj scientologie řídil a školil první generace svých následovníků.
Dnes je Saint Hill Manor pro scientology
jedním z nejvýznamnějších míst na světě. Na pozemku se nachází nejen původní sídlo, ale také další budovy vybudované pro výuku a administrativu. Zároveň jde o architektonicky zajímavou památku, která přitahuje i návštěvníky bez vazby na scientologii. Ti sem často míří spíše ze zvědavosti než z náboženských důvodů a chtějí vidět místo, odkud se hnutí, které dnes působí v desítkách zemí, začalo rozvíjet.
Zatímco scientologové označují Saint Hill Manor za místo, kde vznikaly základy moderní scientologie, historici a novináři jej často zmiňují především jako
lokalitu spojenou s nejdynamičtějším obdobím Hubbardova působení. Na významu tohoto sídla se ale překvapivě prakticky všechny zdroje shodují, liší se pouze jejich pohled na to, jakou roli scientologie ve společnosti sehrává. Clearwater (Florida)
Už na první dobrou je Clearwater
typickým floridským letoviskem. Bílé pláže, palmy, restaurace a promenády lákají každoročně tisíce turistů, kteří sem míří za sluncem a Mexickým zálivem. Jenže centrum města má ještě jednu tvář. Právě tady se nachází nejvýznamnější komplex Scientologické církve na světě, kvůli kterému se Clearwater stal jedním z nejznámějších míst, jde li o scientologii
Scientologická církev tady od roku 1975 buduje své
duchovní centrum známé jako Flag Land Base. Z původního historického hotelu Fort Harrison se postupně rozrostl rozsáhlý komplex desítek budov, kam scientologové z mnoha zemí světa přijíždějí absolvovat náboženské kurzy, školení i duchovní programy. Pro členy církve představuje Clearwater místo mimořádného významu, které bývá označováno za její světové duchovní centrum.
Právě Clearwater ale zároveň i nejlépe ukazuje, proč scientologie vyvolává tolik emocí. Zatímco Scientologická církev své investice do historických budov, vzdělávacích center a komunitních aktivit zdůrazňuje, kritici na
rozsáhlé vlastnictví nemovitostí v centru města a jeho dopad na život místních obyvatel dlouhodobě upozorňují.
O budoucnosti centra Clearwater se vedou veřejné debaty už řadu let a město se opakovaně stalo
námětem novinářských reportáží i dokumentárních filmů. Pro běžného turistu tak nejde jen o zastávku na cestě po Floridě, ale taky o příležitost navštívit místo, které dodnes patří k nejdiskutovanějším lokalitám, když jde o moderní dějiny náboženství. Celebrity Centre (Los Angeles)
A máme tu tolik propírané celebrity. Jen pár kilometrů od nápisu Hollywood stojí
honosná budova ve středomořském stylu, kolem které každý den projíždějí tisíce lidí. Mnozí ani netuší, že nejde o luxusní hotel, ale o jedno z nejznámějších scientologických center na světě. Celebrity Centre se stalo symbolem propojení scientologie se světem filmu, hudby a televizních hvězd a k tomu, že se o tomto náboženském hnutí začalo mluvit po celém světě, velkou měrou přispělo.
Budova byla postavena v roce 1927 jako
luxusní hotel Chateau Élysée. O několik desetiletí později ji získala Scientologická církev a proměnila ji v centrum určené především pro umělce, herce, hudebníky a další veřejně známé osobnosti. Podle církve mají známé tváře díky svému vlivu možnost inspirovat miliony dalších, a proto jim věnuje zvláštní programy i zázemí. Celebrity Centre však není uzavřené jen pro celebrity. Konají se zde také přednášky, prohlídky nebo informační akce, kterých se mohou zúčastnit i běžní návštěvníci.
Odsud pochází i jedna z nejznámějších kapitol historie scientologie, která by se nemusela stydět za čestné místo v kategorii zajímavostí. K jejím členům nebo sympatizantům se v průběhu let
hlásila řada známých osobností. Mezi nimi například herci Tom Cruise nebo John Travolta či zpěvačka Juliette Lewis. Některé celebrity o svém členství mluví otevřeně a označují scientologii za důležitou součást svého života, jiné se od ní naopak postupně distancovaly.
Jejich příběhy pravidelně
plní titulky médií a k tomu, že právě hollywoodské Celebrity Centre patří mezi nejfotografovanější místa spojená se scientologií, velmi dopomohly. Mediální zájem od samotné historie budovy, která zůstává jedním z nejvýznamnějších center Scientologické církve na světě, je však rozhodně dobré poměrně striktně oddělovat. Freewinds
Většina náboženských hnutí má své chrámy, kostely nebo poutní místa. Scientologie ale vlastní také
výletní loď Freewinds, která už od 2. poloviny 80. let brázdí vody Karibiku. Sama o sobě se stala jedním z nejznámějších symbolů scientologie a zároveň místem, které vzbuzuje masivní zvědavost. Mnoho lidí ji zná z dokumentů nebo novinových článků, ale jen málokdo ji někdy spatří na vlastní oči.
Freewinds neslouží jako klasická výletní loď pro veřejnost, kde posloucháte jazz a máte to i s večeří. Pro Scientologickou církev představuje
plovoucí náboženské centrum, na kterém se konají speciální duchovní kurzy, přednášky i slavnostní akce určené především členům církve. Loď obvykle vyplouvá z karibských přístavů a během roku kotví na různých místech v regionu. Pro scientology má jedinečný význam, protože právě tady probíhají některé z nejvyšších stupňů duchovního vzdělávání, které v běžných scientologických centrech nejsou dostupné. I to se kritikům nezamlouvá.
Právě kolem Freewinds se ale vytvořila
řada příběhů, které přispívají k tajemné pověsti celé organizace. Faktem je, že loď skutečně vlastní Scientologická církev a využívá ji pro své náboženské aktivity. Předmětem debat jsou naopak tvrzení bývalých členů o tom, co se na palubě odehrává (přísná pravidla pohybu po lodi, cíleně málo spánku atd.) nebo jakým způsobem zde probíhá výuka. Sama Scientologická církev tato tvrzení opakovaně odmítá a zdůrazňuje, že jde o náboženské vzdělávací centrum určené jejím členům. A to je pochopitelně opět něco, co běžné smrtelníky přitahuje jako magnet. Scientologové mají i své plovoucí náboženské centrum. Kodaň (Dánsko)
Když se řekne Kodaň, většině lidí se vybaví
Malá mořská víla, přístav Nyhavn nebo zábavní park Tivoli. Málokdo ale ví, že právě v dánské metropoli sídlí jedno z nejvýznamnějších scientologických center v Evropě. Nedaleko centra města stojí rozsáhlý, až monumentální komplex, který slouží jako evropské administrativní a náboženské zázemí Scientologické církve. Pro její členy představuje místo, odkud se koordinuje řada aktivit napříč evropskými státy. Budova na adrese Nytorv patří mezi nejvýraznější scientologické objekty na evropském kontinentu. Kromě kanceláří se zde nacházejí přednáškové prostory, studijní místnosti i informační centrum. Scientologická církev zde pořádá semináře, vzdělávací programy a akce pro veřejnost, jejichž cílem je představit její učení i společenské projekty. Díky své velmi chytré poloze v oblíbené turistické destinaci se budova často stává zastávkou lidí, kteří se o scientologii zajímají nebo ji teprve znají jen z médií.
Význam Kodaně ale nespočívá jen v samotné budově. Pozoruhodným faktem je, že
město slouží jako jedno z hlavních evropských center Scientologické církve a dlouhodobě zde působí její vedení pro evropský region. Různé názory se objevují především v hodnocení jejího vlivu a aktivit. Zatímco Scientologická církev zdůrazňuje vzdělávací a humanitární projekty, kritici upozorňují na dlouhodobé spory, které scientologii provázejí i v některých evropských zemích.
Kodaň je tedy
zajímavou zastávkou nejen pro členy církve, ale také pro cestovatele, kteří chtějí lépe porozumět fenoménu, jenž dodnes vzbuzuje tolik rozdílných reakcí. I tohle může být objekt pozornosti turistů procházejících se dánskou metropolí. Nejčastější otázky a odpovědi na ně Co je scientologie?
Scientologie je náboženské hnutí založené v 50. letech 20. století americkým spisovatelem L. Ronem Hubbardem. Vychází mimo jiné z jeho dřívější Dianetiky.
Kdo založil scientologii?
Zakladatelem scientologie byl americký spisovatel L. Ron Hubbard. Hnutí začal rozvíjet v první polovině 50. let.
Čemu scientologové věří?
Scientologové věří v duchovní podstatu člověka označovanou jako thetán. Cílem učení je podle Scientologické církve duchovní rozvoj a lepší poznání sebe sama.
Co je v scientologii thetán?
Thetán je podle scientologického učení nesmrtelná duchovní bytost, kterou je každý člověk.
Co je scientologický auditing?
Auditing je jedna ze základních scientologických praktik. Má člověku pomáhat pracovat s negativními zkušenostmi a překážkami z minulosti.
Co znamená stav Clear v scientologii?
Clear označuje v scientologii duchovní stav, kdy má být člověk osvobozen od určitých negativních vlivů minulých zkušeností.
Proč je scientologie kontroverzní?
Diskuse se týkají především fungování organizace, financování kurzů, praktik vůči členům a výpovědí bývalých scientologů. Scientologická církev řadu kritických tvrzení odmítá.
Co je Sea Org?
Sea Organization neboli Sea Org je elitní scientologická organizace. Její členové podepisují symbolický závazek služby na jednu miliardu let.
Co znamená disconnection v scientologii?
Disconnection označuje kontroverzní praxi přerušení kontaktu s určitými lidmi. Bývalí členové a Scientologická církev se v popisu jejího fungování výrazně rozcházejí.
Kdo je Xenu v scientologii?
Xenu je postava spojená s učením předávaným na vyšších úrovních scientologie. Toto téma se stalo jednou z nejznámějších veřejných kontroverzí kolem hnutí.
Kde se nachází hlavní centrum scientologie?
Ve městě Clearwater na Floridě (Flag Land Base).
Co je Celebrity Centre v Los Angeles?
Celebrity Centre je významné scientologické centrum v Hollywoodu. Je známé především svým zaměřením na umělce, herce a další veřejně známé osobnosti.
Co je loď Freewinds?
Freewinds je loď využívaná Scientologickou církví jako plovoucí náboženské a vzdělávací centrum. Konají se na ní některé pokročilé scientologické programy.
Která místa spojená se scientologií mohou turisté navštívit?
Například Saint Hill Manor v Anglii, Clearwater na Floridě, Celebrity Centre v Los Angeles… Přístup pro veřejnost se na jednotlivých místech liší.
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