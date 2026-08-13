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Po stopách scientologů: Poznejte místa, která přitahují věřící i zvědavé turisty

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Dennívýzva
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Jen málokteré náboženské hnutí vyvolává tolik emocí jako scientologie. Pro jedny představuje cestu k duchovnímu rozvoji a sebepoznání, pro druhé je symbolem manipulace.
scientologie úvodní

scientologie úvodní

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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