„Zaplacený hotel pro vás nemáme,“ sdělila cestovka. Cestovatelka udělala jednu věc a do hotelu nakonec odletěla

Jednotlivé cestovní kanceláře mohou mít v hotelu vlastní kapacity. Nedostupnost pokoje u jedné CK proto nemusí znamenat vyprodaný hotel. Jiný termín, hotel nebo destinaci nemusí zákazník vždy přijmout. Při podstatné změně může za určitých podmínek od smlouvy odstoupit.
Dovolenou máte několik měsíců zaplacenou, v práci nahlášené volno a pomalu začínáte řešit, co si s sebou sbalit do kufru. A pak se nestačíte divit.
Místo pokynů k odletu přijde zpráva, že
do vybraného (a zaplaceného) hotelu neletíte. Podobné stížnosti se během hlavní sezóny objevují v cestovatelských skupinách poměrně často. Důvodem může být změna na straně hotelu či pořadatele, v některých případech také tolik obávaný overbooking.
S nepříjemnou změnou krátce před cestou se setkala také
cestovatelka z Pardubic, která svou zkušenost popsala v jedné z cestovatelských skupin na facebooku. „Pár dnů před odletem nám byl zrušen termín i hotel. Cestovka nám nabídla jiný termín a zcela odlišnou destinaci, než kterou jsme si původně vybrali. To jsme odmítli a apelovali na okamžité vrácení peněz,“ popsala žena.
Podle jejího vyjádření se cestovní kanceláři peníze vracet nechtělo.
„Nejdřív se cukali, že na to mají 14 dnů, a když jsem jim pohrozila soudem, tak jsme měli do dvou dnů peníze zpět na účtu,“ pokračovala. Stejný hotel byl u jiné cestovky volný
Její příběh měl dobrý konec. Rodina se začala
poohlížet po jiné dovolené a zjistila zajímavou věc. Stejný hotel, a dokonce totožný termín, který měli zaplacený u původní cestovky, byl stále dostupný u jiného pořadatele. „Měli jsme štěstí, že jiná cestovní kancelář měla náš hotel i termín ještě volný. Dopláceli jsme jen pár tisícovek,“ dodala cestující.
Výše popsaná situace může působit poměrně zvláštně. Pokud jedna cestovní kancelář nemůže klientovi pobyt zajistit,
jak je možné, že druhá prodává úplně stejný hotel v daném termínu?
Vysvětlení je poměrně prosté. Cestovní kanceláře mohou mít u hotelů
nasmlouvané vlastní kapacity. To, že jeden pořadatel už pokoje v daném hotelu nemá k dispozici, tedy ještě automaticky nemusí znamenat, že je celý hotel beznadějně vyprodaný. Jiný pořadatel může mít svou část kapacity stále volnou.
Z výše uvedeného příspěvku bohužel nelze vyčíst, proč přesně byl původní zájezd cestovkou zrušen. Bylo by tedy chybou tvrdit, že v tomto konkrétním případě
šlo o overbooking. I ten je ale samozřejmě „ve hře“. Jednotlivé cestovní kanceláře mohou mít v hotelu vlastní kapacity. Nedostupnost pokoje u jedné CK proto nemusí znamenat vyprodaný hotel. Overbooking se netýká jen letadel
Zmíněný
overbooking totiž může být jedním z důvodů, proč nemusí cestovatel do vybraného hotelu odcestovat. Většina lidí tento pojem zná z letecké dopravy, jenže problém s překročením kapacity mívají i některé hotely.
Princip je následující: hotel počítá s tím, že část hostů
rezervaci zruší nebo vůbec nepřijede. Pokud ale dorazí více lidí, než se předpokládalo, může nastat problém s kapacitou.
Ne vždy se navíc o komplikaci dozvíte několik dní před cestou. Horší variantou je situace, kdy člověk absolvuje let i transfer a teprve
na recepci zjistí, že pro něj pokoj není ( článek na toto téma pro vás aktuálně připravujeme – pozn. redakce).
V takovém případě by měl
kontaktovat delegáta nebo asistenční linku pořadatele a požadovat bezodkladné řešení. Současně je dobré si komunikaci a nabídnutou náhradu zdokumentovat, případně zajistit výpověď svědků. Jiný termín nebo jiná země. To už je velká změna
Cestovatelce z úvodu tohoto článku nabídla cestovní kancelář nejen
jiný termín, ale dokonce jinou destinaci. Rodina tuto alternativu odmítla. A není těžké pochopit proč. Pokud si někdo vybere konkrétní zemi, hotel a datum odjezdu, může mít pro takovou volbu řadu důvodů.
Dovolenou musí sladit s volnem v práci, prázdninami dětí nebo třeba navazujícími plány. Nabídka jiné země o týden později tak pro člověka může být
prakticky bezcenná. Při změně těsně před odletem proto není dobré ve stresu okamžitě souhlasit s první nabídkou cestovky. Nejdříve si zjistěte, co se na původním zájezdu mění a jakou alternativu vám pořadatel nabízí. Jiný hotel přijmout nemusíte
Pokud vám cestovní kancelář oznámí, že
původně objednaný hotel není k dispozici, může nabídnout jiné ubytování. Zákazník ale takovou změnu nemusí automaticky přijmout. Cestovní kancelář musí zákazníkovi sdělit navrhovanou změnu a případný dopad na cenu. Pokud by změnou došlo ke snížení kvality zájezdu nebo nákladů cestovní kanceláře, má zákazník právo na přiměřenou slevu.
Jestliže je změna podstatná a zákazník s ní nesouhlasí,
může od smlouvy odstoupit bez placení storna. Cestovní kancelář mu pro rozhodnutí musí stanovit lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a zároveň musí skončit ještě před zahájením zájezdu. CK také musí zákazníka informovat, co se stane, pokud se ve stanovené době nevyjádří. Jiný termín, hotel nebo destinaci nemusí zákazník vždy přijmout. Při podstatné změně může za určitých podmínek od smlouvy odstoupit. Nabídku jiné dovolené můžete odmítnout Další možností je náhradní zájezd. Přesně tak se cestovní kancelář pokusila situaci vyřešit také u zmíněné cestovatelky, které nabídla jiný termín a jinou destinaci. Ani na tuto variantu ale zákazník nemusí kývnout.
Pokud cestovní kancelář nabídne náhradní zájezd,
musí klientovi sdělit veškeré potřebné informace. Jestliže zákazník nabídku odmítne a za splnění zákonných podmínek odstoupí od smlouvy, má nárok na vrácení zaplacených peněz bez storno poplatku.
A tady je potřeba upřesnit i zkušenost cestovatelky, podle které jí CK správně sdělila, že na
vrácení peněz má 14 dnů. Zmíněná lhůta odpovídá informacím České obchodní inspekce. Po odstoupení od smlouvy kvůli takové změně má cestovní kancelář na vrácení všech přijatých prostředků maximálně 14 dnů.
To, že cestovatelka dostala peníze už za dva dny, tedy bylo rychlejší vyřízení, nikoliv lhůta, kterou by zákon cestovní kanceláři ukládal. Závěrem ještě dodáme, že situaci je potřeba vždy
řešit písemně a veškerou komunikaci si uchovávat. Hodit se může původní smlouva, potvrzení rezervace, nabídka náhradního zájezdu i zpráva o zrušení. Autorský text + zkušenost cestovatelky na sociální síti