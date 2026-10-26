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Lázně, které uleví zádům a nadchnou děti, leží jen kousek od našich hranic

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Dennívýzva
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Sezóna lázeňských léčebných pobytů se blíží. Jenže kam jet, aby se pobyt líbil celé rodině? Necelé tři hodiny od našich hranic se nacházejí lázně, které nadchnou malé i velké. Možná jste je dosud opomíjeli i vy.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Redakce Trendevy (upraveno AI, Chat GPT)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů TrendEvy

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