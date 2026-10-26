Lázně, které uleví zádům a nadchnou děti, leží jen kousek od našich hranic

Lázeňská
turistika je mezi Čechy značně oblíbená. Řada lidí se už neomezuje jen na české lázně, jako jsou například Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Teplice, Luhačovice či Třeboň. Čechy stále více láká i zahraničí, zejména sousední země, Německo, Rakousko či Polsko. Za relaxem rádi Češi jezdí ale i do Maďarska. Bonusem je krátká dojezdová vzdálenost z Moravy. Lázní je v Maďarsku hned několik, ale za zmínku stojí Sárvár, který je skutečným klenotem – najdou zde totiž vyžití jak malé děti, tak se tu zrelaxují dospělí a seniorům zde umí ulevit od bolavých zad. Pozitivem je i to, že se nachází cca necelé 3 hodiny od našich hranic. Související článek: Zapomeňte na předražené akvaparky. Tyto termální lázně nabízejí zábavu pro celou rodinu za hubičku Sárvár láká na léčebné procedury
Data hovoří jasně, více než polovina lidí do lázní míří kvůli problémům s pohybovým ústrojím. Sárvár je připraven návštěvníkům nabídnout léčivé procedury, které uleví bolavým zádům i kloubům. Nacházejí se tu hned
dva druhy léčivé vody.
První má teplotu 43 stupňů Celsia a druhý pramen vyvěrá s teplotou 83 stupňů Celsia (v bazénech je voda ochlazována na příjemnou koupací teplotu, pozn. red.). Lidé sem jezdí i kvůli zánětlivým gynekologickým potížím, zdejší voda má
blahodárný vliv i na tuto oblast zdraví. Dále sem cestují pacienti s astmatem, nemocemi dýchacího ústrojí, trpící svalovými křečemi či klimakterickým syndromem. Lázně jsou i rájem pro rodiny s dětmi
Druhou skupinou návštěvníků jsou rodiny s
dětmi, které rovněž touží užít si odpočinek, ale i pořádnou porci zábavy – zejména děti. Sárvár má velkou výhodu v tom ohledu, že pod jednou střechou si můžete dopřát relax ve vířivce, wellness, léčebné procedury, ale i se vyřádit ve vyhřívaných bazénech. Děti mohou řádit například v bazénu s umělými vlnami, dětských bazénech s atrakcemi, jako jsou skluzavky či vodní prvky stříkající vodu. Rovněž je zde dětský koutek i bowling a vyhlášená cukrárna. Zkrátka ráj na zemi pro celou rodinu.
Ilustrační foto
Redakce Trendevy
Návštěva Sárváru mě nadchla
Já osobně jsem Sárvár navštívila v létě, a tak jsem si
mohla prohlédnout celý komplex včetně venkovního koupaliště. Nebyla to moje první návštěva maďarských lázní, už předtím jsem se nadšená vrátila z lázní Zalakaros, o kterých jsem také napsala článek. Do Sárváru jsme toho dne přijeli už ráno a neměli jsme absolutně problém na rozlehlém parkovišti zaparkovat, troufám si říct, že i během dne by to asi neměla být komplikace, míst je skutečně dost.
Vystáli jsme si krátkou frontu a poté už jsme se šli převléknout. Nejprve jsme navštívili dětský vnitřní bazén, který je inspirován motivy džungle. Děti se tu
, jsou tu atrakce stříkající vodu, tobogán, ale největší úspěch slaví nádrž s vodními mlýnky a dalšími prvky, od které se děti mají problém „odlepit“. Pak jsme se přemístili na venkovní koupaliště, kde nás nadchnul zejména bazén pro děti připomínající hrad s draky. Přišlo nám to velmi originální, něco podobného jsme zabaví nadlouho viděli v Německu. Související článek: Lepší než pouť i koupák: Objevili jsme zábavní park, kde je obojí, a ještě ušetříte
Nebyl to jediný bazén pro děti, ten další měl k dispozici tobogány a spoustu vodních prvků. Jsou zde i restaurace a rovněž stánky s občerstvením pro případ, že by vám vyhládlo. My jsme oběd ještě korunovali chutnou zmrzlinou a zašli jsme si i do
vyhlášené cukrárny, která opravdu nezklamala. Nabízí tam i dnes tolik moderní dortíky připomínající vzhledem ovoce či ořechy. Ještě jsme pak na chvilku šli do wellness a bylo nám líto, že den tak rychle utekl a musíme se vrátit domů. Horko těžko hledám nějaká negativa, snad by mě potěšila jen širší nabídka zdravějších pokrmů v restauraci, ale to je jen můj osobní názor.
Autorský článek doplněný o data z
Deník