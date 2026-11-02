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Španělští vědci sledovali 1 893 rodin a zjistili, že děti žijící s kočkou měly víc psychických potíží než děti se psem nebo ptákem

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Španělští vědci sledovali 1 893 rodin. Děti, k nimž kočka přibyla až ve čtyřech či pěti letech, vykazovaly o tři roky později vyšší skóre emočních a behaviorálních obtíží.
Španělští vědci sledovali 1 893 rodin a zjistili, že děti žijící s kočkou měly víc psychických potíží než děti se psem nebo ptákem

Španělští vědci sledovali 1 893 rodin a zjistili, že děti žijící s kočkou měly víc psychických potíží než děti se psem nebo ptákem

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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