Sady skla Union se na aukcích vyšplhaly na tisíce korun. Většina Čechů je má v kredenci a netuší, co vlastní

12. dubna 2025 skončila na Aukru nabídka, která by v mnoha rodinách vyvolala pohled do vitríny. Dvě vázy z rosického souboru Kopretiny, jedna v jantarovém a druhá v kobaltově modrém odstínu, odešly novému majiteli za 2 400 Kč. O rok dříve přitom stejný portál zaznamenal prodej značeného krygle Sklo Union za pouhých sto korun. Obojí vzniklo v rámci jednoho podniku, obojí bylo kdysi k dostání v obchodech. Lisované sklo z druhé poloviny 20. století proto dnes pokrývá cenové rozpětí od drobných po tisícovky. Prošli jsme ukončené aukce, odborné katalogy i muzejní publikace a sestavili vodítko, podle kterého se dá obyčejná sklenice rozeznat od kousku, za který sběratelé zaplatí.
Od stokoruny ke třem tisícům: co se na Aukru opravdu prodalo
Nejvíc prozradí srovnání skutečných obchodů. Nabídkové ceny totiž obvykle bývají vyšší, než za kolik se zboží nakonec prodá.
Předmět Autor a sklárna Prodejní cena Konec aukce Retro krygl, značený Sklo Union 100 Kč 16. 4. 2024 Sklenice z řady Perlička Adolf Matura 129 Kč 9. 9. 2024 Grogovky Cibulák (za kus) Pavel Pánek, Rudolfova huť 99 Kč 2. 5. 2024 Pivní sklenice s geometrickým dekorem Vratislav Šotola, Rosice 800 Kč 26. 1. 2026 Váza Bludiště František Vízner, Heřmanova Huť 1 600 Kč 25. 12. 2022 Vázy Kopretiny Rudolf Jurnikl, Rosice 2 400 Kč 12. 4. 2025 Vázy z kolekce Boutique Pavel Pánek, Rudolfova huť 2 600 Kč 9. 3. 2023
Nejdražší položka se prodala zhruba za šestadvacetinásobek ceny té nejlevnější. Za tisíce se nejčastěji prodávají vázy a menší soubory s dohledatelným jménem návrháře, přesným rokem vzniku a popsaným stavem. Sklenice z běžného servisu se drží ve stokorunách, i když nesou stejné logo.
Ani slavné jméno však automaticky neznamená zisk. Víznerova váza Sklo Union se vzorem 3226 v květnu 2026 nenašla zájemce ani za 800 Kč. Váza přezdívaná Radiátor, připisovaná Víznerovi nebo Jurniklovi, se v srpnu 2026 vydražila za 813 Kč. Šest dražitelů ji sice chtělo, prodávající ovšem v popisu přiznal tři odštípnutá místa, a to cenu srazilo.
Rudolfova huť a Rosice: rodiště lisovaného skla, které sběratelé hledají
Kořeny dnešních aukčních příběhů sahají do roku 1965. Tehdy v Teplicích sloučením Obalového lisovaného skla a Plochého skla vznikl koncern Sklo Union-OBAS. Podle publikace
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se duté lisované sklo vyrábělo v Rudolfově huti, Libochovicích, Heřmanově Huti a v nově připojených Rosicích. Šlo o sériovou produkci pro obchody po celé republice. Právě proto se podobné kusy dodnes běžně objevují v kredencích, na půdách i v pozůstalostech.
Pro Rosice znamenala reorganizace zásadní obrat. Ručně lisované sklo se tam stalo hlavním výrobním programem, jak připomíná profil sklárny na webu Sklo Union. Rudolfova huť zase proslula vázami, mísami, talíři, popelníky a kompotovými soupravami v pestré barevné škále.
Po roce 1964 se v obou provozech rozšířila paleta barev lisovaného skla. Sběratelé dnes nejvíc oceňují právě tuto etapu. Jantarová, kouřová, kobaltová a zelená provedení vycházejí na aukcích výrazně lépe než čiré sklo bez dekoru.
Hodnotu ale nejvíc určují lidé za návrhy. Pro teplický podnik v šedesátých letech pracovali František Pečený, Rudolf Jurnikl, Vladislav Urban, František Vízner, Jiří Brabec, Pavel Pánek, Adolf Matura, Jiří Zejmon a Vratislav Šotola. Tahle jména se v aukčních popisech opakují stále dokola. Kupující podle nich třídí nabídky.
Vízner ze Škrdlovic: o patro výš, ale mimo Sklo Union
Cenový strop autorského skla ukazují Víznerovy práce z jiné sklárny. Na začátku roku 2026 se na Aukru prodaly tři jeho kusy ze Škrdlovic:
kulovitá váza Whirlpool, 13 dražitelů, 4 081 Kč (únor 2026), zelený kus se vzorem 7213, 10 dražitelů, 5 447 Kč (květen 2026), modrý kus se stejným vzorem, 16 dražitelů, 8 000 Kč (květen 2026).
Škrdlovice ovšem do koncernu Sklo Union nepatřily a jejich hutní sklo představuje odlišnou kategorii než sériově lisované vázy z Rudolfovy hutě. Pro majitele domácích sbírek z toho plyne praktické poučení. Víznerův podpis má na trhu značnou váhu a sběratelé sledují jeho dílo napříč sklárnami. Kdo vlastní jeho lisovanou vázu z produkce Sklo Union, tomu jméno autora otevírá dveře k zájemcům. Osmitisícové částky ale připadají na ateliérové sklo.
Rozdíl dokládá i katalog Prague Auctions s názvem Moderní sklo z května 2025. U položek Sklo Union z Teplic, Rosic a Rudolfovy hutě uvádí vyvolávací ceny mezi 100 a 800 Kč. Vyvolávací cena je výchozí bod dražby, konečná částka bývá jiná. Víznerova mísa Sklo Union z roku 1962 se ale na platformě OneBid s vyvolávací cenou přibližně 900 Kč neprodala vůbec.
Jak v kredenci rozeznat sběratelský kus
Nejjistější cestou zůstává porovnání s katalogem. Ověřené záznamy uvádějí autora, sklárnu, rok návrhu a číslo vzoru. Web Sklo Union například eviduje Víznerův model 13123/230 z Rudolfovy hutě z roku 1961, aukční popis Pánkova Cibuláku zase cituje výrobní číslo 13335. Shoduje-li se váš kus tvarem, rozměry i dekorem s takovým záznamem, máte v ruce argument pro vyšší cenu.
Při prohlídce doporučujeme projít tyto body:
Dno a patka. Hledejte oťuky, praskliny a stopy po broušení. Každé poškození cenu znatelně snižuje. Etiketa a krabice. Původní nálepka nebo obal výrazně usnadní určení a kupce potěší. Rozměry a hmotnost. Lisované sklo bývá masivní, katalogy uvádějí přesné míry. Barva. Jantarové, kobaltové, zelené a kouřové odstíny vycházejí lépe než bezbarvé. Reliéf a tvar. Výrazné geometrické vzory a neobvyklé siluety, jaké mají Bludiště nebo Boutique, přitahují pozornost. Počet kusů. Kompletní sada se stejným dekorem má vyšší hodnotu než jednotlivé sklenice.
U méně častých barev nebo vzácnějších provedení se v aukčních popisech uvádí spíš konkrétní katalogový model než slovo „limitovaná série“. Ověřitelné číslo vzoru proto znamená víc než marketingová nálepka.
Zájem o retro sklo podporuje i interiérová móda. Americký průvodce starožitnostmi Kovels v roce 2026 popisuje návrat vintage skla, kupující prý lákají barvy, textury a výrazné tvary. Journal of Antiques & Collectibles zase řadí styl poloviny 20. století mezi kategorie, které přitahují nové sběratele. V Česku po lisovaném skle podle nás sahají tři skupiny: sběratelé československého designu, lidé zařizující byt v duchu šedesátých let a kupci, kterým ateliérové sklo připadá příliš drahé.
Prodat, uschovat, nebo z nich dál pít
Prodej dává smysl hlavně tehdy, když máte úplnou sadu bez poškození, určeného autora a aukční srovnání nad tisíc korun. Osamocené sklenice z běžného servisu, které se prodávají kolem stovky, klidně dál používejte. Dražší kusy ale do myčky nedávejte: agresivní mytí narušuje povrch i lesk a ničí etikety.
Před prodejem nafoťte celek i detaily: dno, nálepku, případné vady a měřítko s rozměry. Na Aukru vyhledejte ukončené aukce podobných předmětů. Ukážou reálné ceny, kdežto aktivní nabídky jen přání prodávajících.
Pro odborný názor se lze obrátit na pražskou Galerii Národní 25, která orientační ocenění starožitností včetně skla poskytuje zdarma, a to i podle zaslaných fotografií. Písemný znalecký posudek tam vyhotoví za smluvní cenu. Aukční dům Aukce Aukcí rovněž nabízí bezplatné ohodnocení podle snímků a u předmětů vhodných do dražby odpoví do 24 hodin.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková