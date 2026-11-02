Pracovní deska plynule přechází v dřez i stěnu bez jediné spáry. Kuchyně roku 2026 nepotřebují drátěnku ani silikon

Představte si obývací pokoj, kde kuchyni prozradí jen dlouhá matná stěna a pod ní souvislá plocha. Chybí lesklá varná deska, zašedlý silikon u dřezu i obkladačky s ušpiněnými spárami. Lednice se schovává za stejným dýhovaným čelem jako skříně a kávovar vykoukne teprve po odsunutí dveří, které zajedou do boku linky. Pro tenhle trend se ujal název Invisible Kitchens, česky neviditelné kuchyně. Podle nás mění samotnou definici luxusu: dřív kuchyně ukazovala, co všechno umí, teď hodnotu zvyšuje tím, jak dokonale dokáže zmizet. Čím méně jí zůstane na očích, tím víc prostoru získá byt.
Deska, dřez i zástěna z jednoho kusu: konec silikonových spár
Nejvděčnějším materiálem pro kuchyň bez spojů je takzvaný solid surface, tedy akrylátovo-minerální hmota, kterou proslavila značka Corian. Podle produktové stránky Corian lze pracovní desku, dřez i zástěnu integrovat tak, aby působily jako jediná souvislá plocha. Přechod do stěny navíc může být zaoblený. Odborně se mu říká coved backsplash a jeho výhoda je prostá: v rohu nevznikne kapsa, kde by se usazovala vlhkost a mastnota.
Právě tady se ztrácí nejprotivnější místo každé kuchyně. Silikonová lišta mezi deskou a obkladem nebo kolem dřezu časem žloutne, plesniví a dřív či později čeká na vyřezání a nové zapravení. U monolitického řešení nemá kde vzniknout.
Takové realizace už má i Česko. Kuchyňské studio Kuchyně Petříček z Berouna ukazuje linky s deskou z Corianu, dřezem zabudovaným přímo do desky a bezespárovým napojením na obklad stěny. Rostoucí poptávku potvrzují i data ze zámoří. Americká asociace
NKBA ve své zprávě o kuchyňských trendech 2026 z loňského září uvádí, že 75 % oslovených odborníků čeká rostoucí oblibu zástěn z velkoformátových desek a solid surface. Obkladačky s desítkami spár tak ustupují jednolité ploše. Lednice za dýhou a pracovní kout schovaný v kapse
Druhou vrstvou neviditelnosti jsou spotřebiče. Podle NKBA počítá 72 % respondentů s větší oblibou chladniček zakrytých nábytkovými panely a u myček je to dokonce 85 %. Minimalismus označilo za populární styl příštích tří let 60 % dotázaných. Studie platformy Houzz ukazuje, že tento posun už probíhá v domácnostech: pětina amerických majitelů, kteří renovují kuchyň, skrývá za nábytkové panely část velkých spotřebičů, případně všechny.
Co nejde schovat za čelo, zmizí za dveřmi. Rakouský výrobce kování Blum nabízí systém Blum REVEGO, u něhož se křídla po otevření zasunou do boční kapsy. Za nimi může čekat kávový kout, toustovač nebo celá pracovní nika. Po zavření zbude rovná stěna bez trčících madel a otevřených dvířek. Systém má českou lokalizaci a v tuzemsku ho distribuuje firma Démos.
Kapsa ovšem zabírá místo. Pro jedno křídlo je potřeba 100 mm, pro dvojité dveře 150 mm. V malém bytě, kde se o rozmístění linky bojuje na centimetry, rozhoduje i tenhle rozměr.
Celý koncept stojí na disciplíně. Minimalisté z projektu The Minimalists radí nechávat na ploše jen to, co se používá každý den, a zbytek uklidit do zásuvky, nebo se ho rovnou zbavit. České lifestylové weby pro to razí označení Zero Surface Policy. Funguje ale jen tehdy, když má domácnost dost vnitřního úložného prostoru. Jinak se z neviditelné kuchyně stane neviditelný nepořádek.
Vaří se přímo na pracovní desce
Nejodvážnější ingrediencí trendu je skrytá indukce. Indukční cívky se montují pod keramickou nebo ultrakompaktní desku, takže na povrchu chybí sklo, rámeček i výřez. Hrnec se postaví přímo na kuchyňskou plochu, a jakmile ho kuchař odnese, slouží místo opět ke krájení nebo servírování.
Americký model Invisacook se čtyřmi zónami v řadě má celkový příkon 5 200 W, zóny po 2 000 a 1 600 W a rozsah teplot od 36 do 205 °C. Na papíře se tedy vyrovná běžné indukční desce. Háček tkví v kompatibilitě. Podle instalačního návodu pro desky Dekton funguje řešení jen s vybranými deskami o tloušťce 12 nebo 20 mm a vyžaduje bezpečnostní odstupy od hran, výřezů i spojů. Křemenný kompozit, Corian, Hi-Macs a laminát prodejce u tohoto modelu výslovně vylučuje. K vaření je navíc nutná speciální podložka InvisaMAT, případně nádobí s distančními prvky. Ovládací jednotka se montuje na čelo skříňky nebo do zásuvky.
Britská firma TPB Tech jde jinou cestou a ladí indukci na vlastní vícevrstvý materiál, protože podle ní povrch nefunguje jako obyčejné indukční sklo.
V Česku skrytou indukci Invisacook nabízejí specializovaní dodavatelé, například Proceram a Lakera, ve variantách se dvěma až pěti varnými zónami. Lakera ji doporučuje hlavně do menších kuchyní, kde se každá uvolněná plocha počítá. Ceny ke konci října 2026 vypadají takto:
Řešení Orientační cena Co v ceně chybí Kuchyně na míru, střední třída, 8 až 14 m² (ČR) 130 000 až 280 000 Kč spotřebiče Invisacook, 4 zóny (americký e-shop) asi 61 000 Kč deska, doprava, montáž TPB Tech, 2 zóny (Británie) od 58 000 Kč instalace TPB Tech, 3 zóny (Británie) od 87 000 Kč instalace Keramická deska na ostrov + prémiová indukce (TPB Tech, Británie) 203 000 až 261 000 Kč instalace a detaily
Z tabulky plyne, že samotná neviditelná varná zóna dokáže spolknout čtvrtinu až polovinu rozpočtu běžné kuchyně. Kompletní balík s kapsovými stěnami, monolitickou deskou a skrytou indukcí podle nás snadno vyjde na dvojnásobek. Firma TPB Tech ostatně sama mluví o ručně zpracovávaném produktu, za kterým stojí design, nikoli o spotřebiči z regálu.
Mikrovlákno místo drátěnky
Kuchyně bez spár se zároveň snáz udržuje. Výrobce Cosentino uvádí, že desky Dekton jsou téměř neporézní a odolávají skvrnám, škrábancům i vysokým teplotám, takže na běžné mytí stačí voda a mýdlo. Připečené zbytky, kvůli nimž se dřív sahalo po kovové drátěnce, na povrchu bez pórů hůř drží.
Matné materiály FENIX od firmy Formica slibují povrch, na kterém nezůstávají otisky prstů, a navíc umějí teplem opravit mikroškrábance. V praxi se na rýhu položí vlhká utěrka a nakrátko přiloží žehlička. Na hluboké rýhy, odštípnuté hrany nebo praskliny ale tenhle trik nestačí. Hladkou kůži těmto povrchům zachová mikrovlákno, jemná houbička a odmašťovač.
Ještě dál míří keramické povrchy PROTECT italské skupiny Panariagroup. S technologií Microban podle výrobce snižují počet vybraných bakteriálních kmenů až o 99,9 %, a to v souladu s normami ISO 22196 a ASTM E3031-15. Aktivní vrstva ovšem vyžaduje důkladné oplachování a nesmějí se na ni používat voskové ani filmotvorné čisticí prostředky.
Odvrácenou stranou monolitu je oprava. Prasklina v souvislé desce znamená zavolat kameníka nebo truhláře, rozhodně ji nebrousit a nelepit svépomocí. Pokud zasáhne oblast nad indukcí nebo integrovaný dřez, může se oprava cenou přiblížit výměně celého dílu.
Kde se trend láme
Neviditelná kuchyně ukáže svou sílu hlavně tam, kde kuchyň splývá s obývákem. Každý vystavený spotřebič, spára i odložený hrnek tam ovlivňují celý interiér. V českých panelácích a garsonkách, kde linka často tvoří jednu stěnu obytné místnosti, proto dává smysl, i když úzké linky narážejí na bezpečnostní zóny indukce a šířku kapes.
Několik bodů z naší rešerše si zaslouží upřesnění:
Silikon: zdroje dokládají zmizení viditelných spár kolem dřezu, varné zóny a zástěny. V konstrukčních detailech mimo dohled se tmely dál mohou používat. Úspora času při úklidu: měření, kolik minut týdně kuchyně bez spár ušetří, zatím chybí. Doložit lze méně spojů, výřezů a předmětů na ploše. Tekuté kovy: jako materiál pro dřez a pracovní desku oporu ve zdrojích nemají. Uplatní se spíš jako dekorativní povrch dvířek a detailů. Antibakteriální účinek: aktivní ničení bakterií deklarují jen některé materiály, například PROTECT. Dekton a podobné desky sázejí na neporéznost a snadnou hygienu. Dostupnost indukce: v běžném elektru ji nekoupíte, vede k ní cesta přes specializované dodavatele a kuchyňská studia.
Večer po vaření stačí otřít desku hadříkem, zasunout dveře do kapsy a z kuchyně zbude jen klidná plocha, na kterou dopadá světlo lampy z obýváku. Za tu proměnu se zatím platí jako za zakázkový nábytek. Jednotlivé kousky skládačky se ale už dnes prodávají i v Česku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková