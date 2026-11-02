Nákup za 90 Kč jí změnil život: Žena si koupila starou vázu, aniž by tušila, že ji prodá za 2,4 milionu

Neuvěřitelný nález v obchodě s použitým zbožím. Američanka objevila vzácnou vázu z Murana a její prodej jí přinesl miliony.
Američanka Jessica Vincent si při návštěvě obchodu s použitým zbožím všimla obyčejně vypadající skleněné vázy. Její barvy a zvláštní tvar ji zaujaly natolik, že si ji odnesla domů. Zaplatila za ni pouhých 3,99 dolaru, tedy přibližně 90 korun. Teprve později zjistila, že nejde o běžnou dekoraci, ale o vzácné umělecké dílo. Když se váza v prosinci 2023 dostala do aukce, její cena vystoupala na 107 100 dolarů. V přepočtu šlo tehdy o zhruba 2,4 milionu korun.
Nenápadná váza skrývala důležitou značku
Jessica narazila na svůj životní nález v červnu 2023 v charitativním obchodě Goodwill ve Virginii. Přibližně 34 centimetrů vysoká váza měla průsvitné stěny zdobené zelenými a vínově červenými pruhy. Zákaznici zaujala dle The Washington Post natolik, že se k ní v obchodě dokonce vrátila. Nakonec ji překvapila také cena, která byla jen 3,99 dolaru. Doma si začala všímat dalších detailů a na spodní straně objevila značku odkazující na Itálii. Napadlo ji, že by mohlo jít o sklo z proslulého ostrova Murano. Fotografie proto zveřejnila ve sběratelských skupinách na internetu, kde se postupně dozvěděla mnohem zajímavější informace.
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Pátrání nakonec vedlo ke jménu Carlo Scarpa, významného italského architekta a designéra, který žil v letech 1906 až 1978. Ve 30. a 40. letech spolupracoval se slavnou sklárnou Venini na ostrově Murano. Odborníci aukční společnosti Wright v Chicagu následně potvrdili, že Jessicina váza patří do vzácné série Pennellate. Její název lze přeložit jako tahy štětcem a odkazuje na charakteristické barevné pruhy. Ty vznikaly náročnou technikou, při které skláři nanášeli na rozžhavené sklo barevnou neprůhlednou vrstvu. Výroba vyžadovala velkou zručnost a dochovalo se jen malé množství těchto předmětů. Nalezený kus pocházel z modelové řady 3664 a byl datován přibližně do roku 1947, uvádí Artnet.
Původní odhad aukční ceny se pohyboval mezi 30 a 50 tisíci dolary. Zájem sběratelů však překonal všechna očekávání a konečná částka se vyšplhala na 107 100 dolarů, tedy přibližně 2,4 milionu korun. Vázu získal soukromý sběratel z Evropy, jehož totožnost nebyla zveřejněna. Jessica samozřejmě nedostala celou vydraženou sumu. Po odečtení poplatků jí připadlo 82 875 dolarů, což tehdy odpovídalo zhruba 1,9 milionu korun. Peníze chtěla využít především na opravy svého starého venkovského domu. Plánovala mimo jiné modernizaci vytápění a klimatizace. Na SvětěKreativity.cz jsme psali, za kolik dnes prodáte křišťálové sklo.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu TheWashingtonPost, Artnet, Instagram petergruenbaum
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