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Nákup za 90 Kč jí změnil život: Žena si koupila starou vázu, aniž by tušila, že ji prodá za 2,4 milionu

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Neuvěřitelný nález v obchodě s použitým zbožím. Američanka objevila vzácnou vázu z Murana a její prodej jí přinesl miliony.
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Zdroj: Fotografie: VitVit / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:04

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