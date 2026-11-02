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Trubačskou věž na Helfštýně strhli šedesáti ranami z děla. Nebyl to útok, ale údržba

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V srpnu 1817 zahřměla pod Helfštýnem děla. Mířila na Trubačskou věž a palbu neobjednal nepřítel. Šlo o krok vlastní vrchnosti, která tak řešila hrozící zřícení.
Trubačskou věž na Helfštýně strhli šedesáti ranami z děla. Nebyl to útok, ale údržba

Trubačskou věž na Helfštýně strhli šedesáti ranami z děla. Nebyl to útok, ale údržba

Zdroj: Palickap / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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