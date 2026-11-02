Test znalostí o světových umělcích: Vaším úkolem je uhodnout, ze kterých zemí pocházelo 10 významných jmen

Test znalostí o světových umělcích: Vaším úkolem je uhodnout, ze kterých zemí pocházelo 10 významných jmenPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poslední večeřeZdroj: Foto: Leonardo da Vinci / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 02.11.2026 05:04
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