Velký filmový kvíz: Úkolem je poznat herce z československých pohádek podle jejich nepohádkových rolí

Dnes jsme si připravili kvíz pro fanoušky československého filmu. Pohádkoví herci toho odehráli mnohem víc než jen čerty a krále. Vaším úkolem bude poznat je podle jejich nepohádkových rolí.
Československé filmové pohádky by si jen těžko získaly takovou oblibu bez nezapomenutelných hereckých osobností. Některé z nich se staly princeznami a princi, jiní ztvárnili krále, čaroděje nebo nejrůznější pohádkové záporáky. Jejich talent ale zdaleka nekončil u kouzelných příběhů. Mnozí excelovali také v komediích, psychologických dramatech a filmech, které se dodnes řadí mezi klasiku české kinematografie. V našem kvízu musíte nejdříve poznat, kdo hrál pohádkovou postavu, a pak správně přiřadit další jeho či její film.
Pohádkoví herci, kteří toho uměli víc než jen čarovat
Typickým příkladem je Libuše Šafránková. Diváci si ji zamilovali jako Popelku ve filmu Tři oříšky pro Popelku, ale stejně výraznou stopu zanechala také v komediích a dramatech. Zahrála si například ve filmech Vrchní, prchni!, Vesničko má středisková nebo oscarovém Koljovi. Její filmografie tak dokazuje, že pohádková princezna může být stejně přesvědčivá i v příbězích ze života.
Podobně pestrou kariéru měl Vladimír Menšík, jehož si řada lidí vybaví jako čeledína Vincka z Popelky, pana Majera z Arabely nebo krále z pohádky Princ a Večernice či Princové jsou na draka. Výrazné role však vytvořil také v komediích, televizních seriálech a dalších filmech. A pak jsou tu herci, kteří dokázali během své kariéry zahrát laskavé pohádkové postavy i charaktery, z nichž divákům běhal mráz po zádech. Právě proměnlivost a všestrannost těchto hereckých osobností je jedním z důvodů, proč se k jejich filmům stále vracíme.
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Náš kvíz se proto tentokrát nebude ptát, kdo hrál prince, princeznu nebo krále. Zaměří se naopak na nepohádkové role herců známých z československých pohádek. Dokážete podle jedné slavné pohádkové postavy poznat film, ve kterém herec zazářil v úplně jiné poloze? Čeká vás deset otázek se čtyřmi možnostmi. Některé odpovědi možná budete znát okamžitě, u jiných budete muset pořádně zapátrat v paměti.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Test znalostí o hercích z československých pohádek: Jen hrstka znalců je pozná podle jiných rolí a dá 10/10 byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.