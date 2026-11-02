Test znalostí o dětských seriálech ze 70. a 80. let: Jen pamětníci získají 10/10 bodů

Na dnešek jsme nachystali kvíz pro ty, kdo část dětství nebo mládí strávili před televizí v 70. a 80. letech. Dojde na dětské i rodinné seriály, které se doma probíraly ještě druhý den.
Kdo vyrůstal v sedmdesátých a osmdesátých letech, ten si na ně nejspíš vzpomene i po mnoha desetiletích. Dětské a rodinné seriály tehdejší Československé televize nabízely pohádková dobrodružství, tajemné vynálezy, neobyčejné schopnosti i příběhy, u kterých se bavili malí i velcí diváci. Některé se staly skutečnými televizními legendami a jejich hrdiny si oblíbily celé generace. Kvíz, který jsme na In-Lifestyle připravili, se zaměřuje na seriály, které si oblíbila celá rodina.
Zlatá éra rodinného seriálu
Velkou stopu zanechala především Arabela, pohádkový seriál, který dokázal propojit svět kouzel s obyčejným životem. Příběh začíná ve chvíli, kdy se pohádkový svět nečekaně propojí s tím skutečným. Král Hyacint, čaroděj Rumburak, princezna Arabela a další pohádkové postavy se dostávají do situací, v nichž nechybí humor, napětí ani pořádná dávka fantazie. Do děje vstupují také lidé z běžného světa, především rodina Majerových. Právě střet pohádkových pravidel s každodenní realitou patří k největším kouzlům celého seriálu.
Za úspěchem Arabely stáli scenárista Miloš Macourek a režisér Václav Vorlíček, kteří společně vytvořili řadu nezapomenutelných komedií a pohádkových příběhů. V hlavních rolích se představili Vladimír Menšík jako televizní hlasatel Karel Majer, Jana Nagyová jako Arabela, Vladimír Dlouhý jako Petr Majer a Jiří Lábus jako Rumburak. Vedle nich se v seriálu objevila celá řada výrazných hereckých osobností. Kouzelný prsten, cestování mezi dvěma světy i pohádkové postavy v moderním prostředí udělaly z Arabely dílo, které si diváci oblíbili napříč generacemi.
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Arabela však nebyla jediným seriálem, který dokázal dětské publikum přikovat k obrazovkám. V seriálu Létající Čestmír se obyčejný školák dostal k neobyčejným schopnostem, Návštěvníci nabídli výpravu z budoucnosti do minulosti a Křeček v noční košili spojil rodinné vztahy s vědeckofantastickou zápletkou. Vedle nich si diváci pamatují také Pana Tau nebo Chobotnice z druhého patra. Tyto seriály se vyznačovaly nápaditými příběhy, osobitým humorem a schopností oslovit děti i jejich rodiče. Vzpomínáte si také na slavné dětské a rodinné seriály a vybavíte si také jména vedlejších hrdinů, kouzelné předměty nebo detaily jednotlivých příběhů? To se ukáže v našem kvízu.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, KinoBox, Wikipedie, Postavy.cz
Tento příspěvek Test znalostí o dětských seriálech ze 70. a 80. let: Jen pamětníci získají 10/10 bodů. Ostatní budou tápat byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.