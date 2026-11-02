Retro kvíz o televizních pořadech a seriálech z 90. let: Kdo je zažil, ten musí získat 10 z 10 bodů

Vraťte se do devadesátých let a prověřte si paměť. Zkuste poznat slavné sitcomy, české televizní pořady i jejich moderátory.
Devadesátá léta byla dobou, kdy se televizní obrazovky staly důležitou součástí rodinného života. Diváci se těšili na oblíbené seriály, zábavné soutěže i pořady, u kterých se bavila celá rodina. Některé hlášky zlidověly, znělky si lidé pamatují dodnes a herci se díky svým rolím stali skutečnými hvězdami. Tehdejší televizní nabídka byla sice jiná než dnes, ale řada pořadů zůstala v paměti několika generací. Dokážete si vzpomenout, co se tehdy vysílalo a kdo v jednotlivých pořadech účinkoval? Připravili jsme deset otázek, které prověří vaši paměť i znalosti televizní zábavy devadesátých let.
Zavzpomínejte na seriály a zábavné pořady devadesátek
V devadesátých letech se na českých obrazovkách objevovaly domácí seriály, zahraniční sitcomy i zábavné pořady, které si získaly velkou oblibu. Diváci sledovali příběhy rodin, komediální situace i soutěže, v nichž se utkali známí i neznámí účastníci. Některé pořady se staly pravidelnou součástí večerního programu a jejich postavy nebo moderátoři se dodnes vybaví každému, kdo tehdejší televizní nabídku sledoval. Proto mohou být vzpomínky na tyto pořady překvapivě živé i po mnoha letech.
Velký kvíz z češtiny à la školní diktát: Pravidla pravopisu v 10 otázkách prověří i bývalé premianty
V našem kvízu se podíváme na české i zahraniční televizní hity, které byly v devadesátých letech známé a oblíbené. Čekají vás otázky na názvy seriálů, jejich postavy i moderátory populárních pořadů. Některé odpovědi možná trefíte okamžitě, u jiných si budete muset chvíli vzpomínat. Zkuste odpovídat bez nápovědy a zjistěte, jestli patříte mezi opravdové znalce televizní nostalgie. Na konci si můžete zkontrolovat správné odpovědi a porovnat výsledek se svými vzpomínkami. Jděte na to!
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Wikipedie, Refresher, ČSFD
Článek Retro kvíz o televizních pořadech a seriálech z 90. let: Kdo je zažil, ten musí získat 10 z 10 bodů pochází z webu Světkreativity.