Babiččin trik na čočku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude tvrdá

Čočka bublá na plotně už pořádně dlouho, voda ubývá a zrnka pořád křupou pod zuby. Oběd se blíží a vy váháte, jestli přilít další vodu, nebo to vzdát. Babičky si v takové chvíli sáhly do kredence pro nenápadný sáček, který dnes v mnoha kuchyních leží zapomenutý.
Co čočku drží tvrdou
Pevnost zrnka dává pektin, látka v buněčných stěnách, která drží buňky pohromadě. Vápník a hořčík ho ještě zpevní, a proto se semeno vařením poddává jen pomalu.
Další přítěž teče přímo z kohoutku. Vápník rozpuštěný ve vodě pektin dál zpevňuje, takže čočka měkne pomaleji. Podle odborného textu Františka Kožíška ze Státního zdravotního ústavu z roku 2022 obsahuje voda v mnoha českých vodovodech hodně vápníku, zatímco hořčíku v ní bývá málo.
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Babiččin trik čočce spolehlivě pomůže změknout rychleji. S kyselými přísadami v hrnci nebo s hodně starými zrny si ale sám neporadí.
Proč pomáhá jedlá soda
Jedlá soda k luštěninám patří mezi staré domácí rady. České kuchařské texty ji zmiňují jako pomocníka pro chvíle, kdy se vaření táhne. Sodík ze sody vytlačí z pektinu vápník a hořčík, a pektin tak povolí. Zásaditá voda navíc pomáhá rozpouštět další stavební látky buněčných stěn, takže zrnko měkne rychleji.
Pokusy ukazují, kolik času soda ušetří
Rozdíl změřili v kuchyni America’s Test Kitchen pro časopis Cook’s Illustrated v květnu 2019. Pokus dělali s fazolemi, které jsou stejně jako čočka luštěninou. Do změknutí potřebovaly:
Přečtěte si také: Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe ve vodě se sodou 45 minut, v obyčejné vodě 1 hodinu, v okyselené vodě 1 hodinu a 45 minut.
Potravinový vědec Harold McGee uvádí v knize On Food and Cooking z roku 2004 ještě výraznější efekt. Když se fazole namáčejí ve vodě s 1 lžičkou sody na necelý litr, zkrátí se jejich vaření téměř o 75 %.
Kolik sody přidat
Lžičku na necelý litr berte jako horní hranici a začněte klidně špetkou. Když to se sodou přeženete, poznáte to hned při ochutnání: jídlo chutná trochu jako mýdlo a zrnka jsou na jazyku slizká. Příliš zásaditá voda pektin rozloží tak důkladně, že se čočka snadno rozvaří.
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Sodu můžete rozmíchat ve vodě na namáčení, kterou potom slijete a čočku propláchnete. Druhou možností je dát malé množství rovnou do vody na vaření. Namáčení u čočky nutné není, vaření ale zkrátí. Společnost pro výživu pro ni uvádí asi 3–5 hodin.
Červenou loupanou čočku nechte bez sody. Nemá slupku, uvaří se rychle a sama se rozpadá na kaši. Soda má smysl hlavně u velkozrnné neloupané čočky.
Co za rychlejší oběd zaplatíte
V zásadité vodě se z luštěnin ztrácí víc vitaminů skupiny B, mezi nimi thiamin (B1), riboflavin (B2) i niacin (B3). Společnost pro výživu proto ve svém zpravodaji Výživa a potraviny z roku 2009 sodu k luštěninám nedoporučila.
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Berte to jako férový kompromis mezi pohodlím a výživou. Kdo chce z čočky co nejvíc vitaminů, počká na ni o něco déle. Kdo spěchá a vaří v tvrdé vodě, sáhne po špetce sody.
Ocet a rajčata počkají na konec
Soda nepomůže, když do hrnce hned na začátku přijde ocet nebo rajčata. V kyselém prostředí se stěny buněk nerozvolní, takže zrnka zůstanou na skus tuhá, i když je vaříte dlouho. Kyselé přísady proto přidávejte až k měkké čočce.
Tvrdost mají na svědomí i samotná zrna. Čočka dlouho zapomenutá ve spíži, navíc v teple a vlhku, se k měkkosti dopracovává mnohem hůř než čerstvá. Soda jí pomůže, úplně měkká ale být nemusí. Čočku proto skladujte v suchu a chladu.
Přečtěte si také: Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 1 370 Kč. Tenhle šlehač měla doma skoro každá hospodyně Čočka skladovaná dlouho v teple a vlhku při vaření měkne hůř, proto jí nejvíc svědčí suchá a chladná spíž. Ilustrační foto. Zdroj: Ron Lach / Pexels.
Při vaření udržujte jen mírný var a čočku nemíchejte, jinak se zrnka loupou ze slupek. Až bude měkká, dochuťte ji octem a kořením podle chuti.
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