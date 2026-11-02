Zkušení zahradníci obaly od vajec nikdy nevyhazují: Až zjistíte, jak na podzim pomáhají, budete zírat

Obaly od vajec mohou usnadnit výsadbu tulipánů. Cibulky díky nim zůstanou ve stejných rozestupech a na jaře vytvoří pravidelnější záhon.
Podzim je ideální chvílí pro výsadbu tulipánů, které na jaře rozzáří zahradu svými výraznými barvami. Pokud chcete mít jednotlivé květiny hezky rozmístěné,
nemusíte si ale kupovat žádné speciální pomůcky. Pomoci totiž může obyčejný kartonový obal od vajec, který by jinak skončil v odpadu. Jednoduchý trik zároveň usnadní samotné sázení cibulek. Karton se navíc postupně rozloží přímo v půdě. Obal od vajec zajistí správné rozestupy
Tulipány je vhodné sázet od poloviny září do konce října, kdy už půda po létě není příliš teplá, ale zároveň ještě není zmrzlá. Cibulky tak mají před zimou
dostatek času vytvořit kořeny a projít potřebným obdobím chladu. Samotné tulipány přitom nejsou příliš náročné a dobře snášejí i zimní mrazy. Vyniknou na záhonech, v trávníku i v nádobách.
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Pokud si chcete práci při sázení usnadnit, stačí si připravit kartonové obaly od vajec. Do země nejprve vykopejte příkop hluboký přibližně 12 až 15 centimetrů. Spodní část obalů vložte dovnitř tak,
aby jednotlivé důlky směřovaly nahoru, a obaly položte těsně vedle sebe. Do každého důlku pak přijde jedna cibulka, přičemž její plochá kořenová část musí směřovat dolů. Nakonec vše zasypte zeminou, lehce přitlačte a zalijte.
Foto: Jan Dalecký / SvětKreativity.cz
Výhodou tohoto triku je především pravidelné rozmístění tulipánů. Cibulky se při zasypávání neposunou a na jaře tak mohou vytvořit rovnoměrnější porost.
Kartonový obal je navíc biologicky odbouratelný a v půdě se postupně rozloží. Stačí tedy využít něco, co už máte doma, a při podzimní výsadbě si ušetřit část práce. Na jaře pak může záhon působit mnohem upraveněji. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o nejúčinnějším hnojivu pro květiny.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
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