Zkoušky složené, místo nejisté. Vdané učitelce mohl zavařit manželův plat

Ještě v létě 1999 si mohl šestnáctiletý člověk v Česku podle věkové hranice stanovené zákonem koupit cigarety. Na osmnáct let se limit zvýšil 2. září téhož roku. Rozhodující novela má číslo 190/1999 Sb. a její zásah do staršího předpisu je překvapivě stručný.
Šestnáctiny tehdy stačily k nákupu tabáku, zatímco na alkohol si mladý zákazník musel počkat další dva roky. Tento rozdíl přetrval i po listopadu 1989 a po většinu devadesátých let. Věková hranice pro cigarety se s plnoletostí srovnala teprve na jejich konci.
Zákon z roku 1989 počítal u tabáku se šestnácti
Česká národní rada přijala zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi pod číslem
37/1989 Sb. Účinný byl od 1. července 1989. V jeho původním znění, v paragrafu 4, stojí zákaz prodávat tabákové výrobky osobám mladším 16 let. U alkoholických nápojů tentýž paragraf stanovoval osmnáctku.
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Pro šestnáctileté a sedmnáctileté tak platila dvě různá pravidla podle toho, co chtěli koupit. U cigaret samotný věk prodej nevylučoval. Stejnou posloupnost připomíná i právní rozbor Tomáše Kindla
Protikuřácká legislativa, v oddílu Věkové omezení: šestnáctiletá hranice vydržela do září 1999. Trafika u zastávky Rybkova v roce 2009. Do účinnosti zářijové novely v roce 1999 splňovali věkovou podmínku pro nákup tabáku i šestnáctiletí a sedmnáctiletí. Dezidor / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno Dvě číslice změnila novela z roku 1999
Zákon č. 190/1999 Sb. upravil právě paragraf 4 odstavec 1 písmeno e). Formulaci „osobám mladším 16 let“ výslovně nahradil slovy „osobám mladším 18 let“. Změna tedy nedoplňovala zákaz prodeje dětem do té doby neomezený věkem. Posunula už existující hranici o dva roky výš.
V záhlaví novely je datum 29. července 1999. Pro zákazníka u trafiky ale rozhodovalo, kdy začala účinkovat. Její druhý článek stanovil účinnost dnem vyhlášení. Podle
evidence Poslanecké sněmovny vyšla v částce 64 Sbírky zákonů dne 2. září 1999. Právě tento den je rozhodující.
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Krátká časová osa od šestnácti k osmnácti
1. července 1989: Nabyl účinnosti zákon č. 37/1989 Sb. Prodej tabákových výrobků zakazoval osobám mladším 16 let. Osmnáctiletá hranice v něm patřila k alkoholu.
1. září 1999: Poslední den před účinností změny. Šestnáctiletý i sedmnáctiletý zákazník ještě splňoval zákonnou věkovou podmínku pro nákup tabáku.
2. září 1999: Novela č. 190/1999 Sb. zvýšila hranici na 18 let. Zákaz nově zahrnul také obě věkové skupiny, kterým dosavadní úprava nákup z hlediska věku umožňovala. Občanka při pochybnosti, jiné pravidlo pro kouření
Už
paragraf 5 zákona z roku 1989 ukládal prodávajícímu odepřít prodej člověku, u něhož byly pochybnosti o splnění věkové podmínky, pokud věk neprokázal úředním dokladem. Kontrola věku tedy nebyla novinkou zavedenou až spolu s osmnáctiletou hranicí.
Vedle prodeje zákon samostatně upravoval i místa, kde se nesmělo kouřit. U společného stravování například řešil vyhrazené prostory a dobu podávání snídaní, obědů a večeří. Hranice pro nákup tabáku proto neznamenala volné kouření všude, kam zákazník s krabičkou zamířil.
Zákon z roku 1989 upravoval vedle prodeje také místa, kde bylo zakázáno kouřit. Splnění věkové podmínky pro nákup proto neznamenalo možnost zapálit si kdekoli; ilustrační snímek. Kiwiev / Wikimedia / CC0
Při dohledávání takové vzpomínky záleží na konkrétním datu i na znění předpisu. Dnešní osmnáctku nelze přenést do celých devadesátých let a poslední znění zákona z roku 1989 nelze automaticky číst jako jeho původní text. Zářijová novela změnila dvě číslice, ale pro šestnáctileté a sedmnáctileté tím skončila možnost legálního nákupu cigaret.