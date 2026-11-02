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Zkoušky složené, místo nejisté. Vdané učitelce mohl zavařit manželův plat

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Hranici pro prodej tabáku zvýšila ze 16 na 18 let až novela účinná 2. září 1999. Krátká časová osa vysvětluje, co skutečně stanovil zákon z roku 1989.
Červenobílý stánek s nápisem tabák u Bolzanovy ulice v zasněžené Praze

Červenobílý stánek s nápisem tabák u Bolzanovy ulice v zasněžené Praze

Zdroj: cs:ŠJů / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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