Kvůli plechovkám už nemusíte do speciální popelnice: Tahle geniální novinka vám ušetří spoustu námahy

Třídění kovových obalů je jednodušší. Nápojové plechovky, konzervy nebo alobal mohou zamířit do žluté nádoby, ale rozhoduje její označení.
Máte v ruce prázdnou plechovku od kompotu a hledáte šedý kontejner? Než se vydáte k další popelnici, podívejte se nejprve na tu žlutou vedle. V řadě českých měst a obcí
se totiž rozšiřuje takzvaný multikomoditní sběr. Znamená to, že se do jedné nádoby ukládá víc druhů odpadu, které se následně roztřídí až na specializované lince. Pro lidi je to pohodlnější, ale pamatujte na jedno důležité pravidlo: ne každá žlutá popelnice přijímá i kovy. Nejdříve čtěte nálepku, barva sama nestačí
Před vhozením plechovky se vždy podívejte na informační štítek na kontejneru. Jestliže je na něm uvedený společný sběr plastů a kovů, můžete do něj
kromě plastových obalů vyhodit i drobné kovové obaly. Někde se do stejné nádoby sbírají i nápojové kartony. Rozhodující je proto konkrétní označení, ne pouze barva nádoby.
Tam, kde společný sběr zavedený není, zůstává správnou možností samostatný kontejner na kovy, zpravidla šedý, případně sběrný dvůr.
Pravidla se mohou lišit dokonce i mezi sousedními obcemi. Systém sběru totiž nastavuje obec ve spolupráci se svozovou společností. Na rozdíly upozorňuje také EKO-KOM ve svém přehledu třídění.
Pomocí těchto znaků pozná závadné maso i úplný laik a to už přímo v obchodě Co můžete do společné nádoby vyhodit?
Pokud je kontejner výslovně určený také pro kovy, patří do něj například:
prázdné plechovky od nápojů kovové konzervy od potravin kovová víčka a uzávěry drobné hliníkové obaly a misky čistý alobal
Některé obce umožňují do žlutých nádob odkládat i nápojové kartony, třeba krabice od mléka nebo džusu. I v tomto případě se ale řiďte místními pokyny a symbolem na kontejneru. Přehledně to vysvětluje také Česká televize v návodu k třídění plechovek.
Obaly před vyhozením úplně vyprázdněte a odstraňte z nich větší zbytky jídla. Není potřeba je složitě drhnout, neměly by však být plné potravin nebo tekutin. Plechovky a další objemné obaly se vyplatí sešlápnout, pokud to jejich konstrukce dovoluje. V kontejneru pak zaberou méně místa. Co se s plechovkou děje po vyhození?
Možná vás napadne, jak se na třídicí lince pozná, že je mezi plasty také kov. O to se starají speciální separátory. Železné kovy dokáže zachytit magnetická technologie, zatímco
hliník a další neželezné kovy se oddělují pomocí takzvaných vířivých proudů. Vytříděný materiál pak může pokračovat k dalšímu zpracování. Fotografie: Freepik
Hliník má v tomto směru velkou výhodu: lze ho recyklovat opakovaně a jeho zpracování vyžaduje výrazně méně energie než výroba nového kovu z primárních surovin. Podle údajů uváděných v oboru
může úspora dosahovat přibližně 95 %. Z použitých plechovek se tak může stát materiál pro nové obaly i další výrobky. Podrobnosti o společném sběru a dalším využití kovů uvádí také Ministerstvo životního prostředí. Na co si dát pozor?
Do běžných nádob na kovové obaly nepatří například tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, obaly od barev nebo chemikálií ani baterie a elektrospotřebiče.
Ty vyžadují zvláštní způsob likvidace. Větší kovové předměty, jako jsou hrnce, plechy či součásti vybavení domácnosti, je vhodné odvézt do sběrného dvora.
Nejjednodušší pravidlo tedy zní: nejprve zkontrolujte nálepku, potom obal vyprázdněte a podle místních pokynů ho vytřiďte. Žlutý kontejner může být pro plechovku správnou volbou, ale
pouze tam, kde to obec skutečně umožňuje. Díky několika vteřinám pozornosti neskončí cenná surovina ve špatném odpadu. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i tom, že možná třídíte celý život špatně.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
MZP, ČT24, EKO-KOM
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Plechovky už nemusí končit ve speciální popelnici: Spoustě Čechů ušetří námahu žlutý kontejner pochází z webu Světkreativity.