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Rusové si v Tádžikistánu otevírali bankovní účty, aby obešli sankce. „Vrazil jim nůž do zad“

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Dennívýzva
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Tádžická Humo Bank dala ruským držitelům dálkově otevřených karet ultimátum: buď do konce září 2026 osobně přijedete na biometrickou kontrolu, nebo přijdete o běžné používání karty.
Debetní karta Masctercard

Debetní karta Masctercard

Zdroj: Picryl
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 04:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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