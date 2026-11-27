Pod bílou polevou se skrývá hutná fíková náplň s ořechy, rozinkami a pomerančovou kůrou. Sicilské cuccidati potěší hlavně ty, kdo mají rádi sušené ovoce a cukroví, ve kterém je do čeho kousnout.
Na vánoční tác bych je zařadila vedle jemnějšího vanilkového nebo máslového cukroví. Fíky a citrusy přinesou jinou chuť, ale pořád zůstanete u surovin, které se k Vánocům dobře hodí.
Sicilské Vánoce začínaly už při sklizni fíků
Cuccidati patří k tradičnímu sicilskému vánočnímu pečení. Setkáte se také s názvy cucciddati nebo buccellati a s různými tvary i náplněmi. Vedle malých kousků existuje větší příbuzný, buccellato, který mívá podobu plněného věnce. Do tohoto receptu patří sušené fíky. Čerstvé plody obsahují více vody, a náplň by proto vyžadovala jinou přípravu i zahuštění. Foto: Magnific
Zajímavostí je, že fíky se po sklizni sušily na slunci a uchovávaly právě pro pozdější pečení. Před svátky pak vznikaly velké dávky cukroví. Fíkové náplně bylo někdy tolik, že sicilským hospodyňkám musely s pečením pomáhat sousedky.
Recept na cuccidati s fíkovou náplní
Následující máslová varianta má zjednodušenou směs ořechů a citronovou polevu. Poměry těsta vycházejí z poloviční dávky receptu uvedeného
na webu Inside the Rustic Kitchen. V sicilských receptech se používá i sádlo a do náplně může přijít čokoláda, kandované ovoce nebo víno Marsala. Množství: přibližně 30–35 menších kousků podle velikosti Příprava: přibližně 60 minut práce, alespoň 30 minut chlazení a čas na zaschnutí polevy Pečení: přibližně 20–25 minut na jeden plech při 180 °C, horní a dolní ohřev
Suroviny na těsto 250 g hladké pšeničné mouky a trochu na podsypání 120 g studeného másla 80 g cukru krupice 1 větší vejce ¼ lžičky prášku do pečiva jemně nastrouhaná kůra z poloviny pomeranče vhodného k použití kůry špetka soli
Suroviny na náplň 200 g sušených fíků 50 g rozinek 30 g vlašských ořechů 30 g mandlí 40 g kandované pomerančové kůry 45 g pomerančové marmelády 1 lžíce pomerančové šťávy nebo vína Marsala ½ lžičky mleté skořice
Na polevu a dokončení 150 g moučkového cukru 1 lžíce citronové šťávy přibližně 1–2 lžíce vody podle potřeby barevné cukrové sypání podle chuti Nejprve připravte křehké těsto
Mouku promíchejte s cukrem, práškem do pečiva, solí a pomerančovou kůrou. Přidejte máslo nakrájené na malé kostky a prsty
zpracujte na drobenku. Zapracujte vejce a těsto krátce spojte.
Vytvořte plochý bochánek, zabalte ho a dejte
alespoň na 30 minut do lednice. Pokud ho necháte chladit přes noc, před válením mu dopřejte několik minut při pokojové teplotě, aby při rozvalování tolik nepraskalo. Fíkovou náplň zabalte do pruhů těsta a spoje dobře přitiskněte. Rolky pak nakrájejte na podobně velké kousky, aby se pekly rovnoměrně. Foto: Kapitalio.cz
Fíkům odřízněte tvrdé stopky. Zalijte je horkou vodou a nechte asi 15 minut změknout. Potom je
důkladně sceďte a osušte. Ořechy s mandlemi nasekejte najemno.
Fíky nakrájejte a spolu s rozinkami krátce rozmixujte
na hustou pastu. Vmíchejte ořechy, nadrobno pokrájenou kandovanou kůru, marmeládu a skořici. Šťávu nebo Marsalu přidávejte postupně. Náplň má držet tvar, aby se dala rozdělit do válečků. Náplň zabalte a rolky rozkrájejte
Těsto rozdělte na menší díly. Na lehce pomoučené ploše je rozválejte
na tloušťku přibližně 4 mm a připravte pruhy široké asi 8–10 cm.
Podél každého pruhu položte váleček náplně o průměru přibližně 1,5–2 cm. Těsto kolem ní přehněte, okraje nechte lehce překrýt a spoj dobře přitiskněte. Pokud nedrží, navlhčete ho
malým množstvím vody.
Rolku otočte spojem dolů a ostrým nožem nakrájejte na kousky dlouhé asi 3 cm. Přeneste je
na plech s pečicím papírem a nechte mezi nimi menší rozestupy.
Troubu předehřejte na 180 °C s horním a dolním ohřevem. Cuccidati pečte
přibližně 20–25 minut. Rozhoduje velikost kousků i vaše trouba: spodek má být lehce zlatavý a povrch zpevněný.
Po vytažení je nechte několik minut na plechu a potom
opatrně přendejte na mřížku. Před poléváním musí úplně vychladnout. Citronovou polevu přidávejte po troškách
Moučkový cukr prosejte a rozmíchejte s citronovou šťávou a nejprve jednou lžící vody. Další vodu přidávejte
po kapkách. Poleva má být hladká a dostatečně hustá, aby na povrchu vytvořila bílou vrstvu.
Naneste ji lžičkou na vršek cukroví a
ihned přidejte barevné sypání. Nechte na mřížce zaschnout. Co pomůže při plnění
Nejvíc pozornosti věnujte
vlhkosti náplně. Namočené fíky dobře osušte a šťávu přilévejte až podle konzistence. U této dávky není potřeba přisypávat další cukr: sladkost dodají fíky, rozinky, kandovaná kůra i marmeláda. Cuccidati patří k sicilským Vánocům. Křehké těsto doplňuje fíková náplň a bílá poleva s barevným cukrovým sypáním. Foto: Gagz135/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Pokud se těsto při balení trhá, přestaňte ho natahovat a drobnou prasklinu přitiskněte k sobě. Příliš měkké těsto na chvíli vraťte do lednice. Spoj při pečení ponechte dole.
Vedle cuccidati můžete na tác připravit i jemnější cukroví s některým z máslových nebo čokoládových krémů. Výrazná ovocná náplň pak dostane
chuťový protějšek.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, insidetherustickitchen.com, galbani.it, museodelgrano.wordpress.com