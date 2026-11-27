Pečivo z obchodu kupujeme každý den, nijak zvlášť chutné však není. Mnozí z nás netuší, že ty nejlepší housky připravíme za pár korun doma během chvilky. Když se zakousnete do dokonale jemného těsta, už nebudete chtít jiné než domácí. Pojďte si je připravit. Můj oblíbený recept zvládnou i ti, kteří běžně nepečou.
Těsto na dokonalé housky si můžete připravit odpoledne, abyste je měli nachystané na večeři, nebo ho nechte kynout přes noc v lednici, abyste měli vše připravené na ráno. Upečte si je ještě předtím, než se vrhnete na
vánoční recepty. Recept na dokonale měkké housky
V zimě trávíme více času doma, takže máme čas na věci, na které v létě obvykle vůbec nemáme ani pomyšlení – třeba pečení. Až bude venku zase mrznout a vy nebudete vědět, čím si zpříjemnit den, upečte si tyto housky. Slibuji vám, že z nich budou všichni nadšení – a to i přesto, že jde o „obyčejné“ pečivo. Jsou tak výborné, že si je můžete dát třeba jen s máslem, ale skvělé jsou i s medem a čímkoliv, čím si je obložíte. Podělím se s vámi o svůj osvědčený
recept. Housky pletu ze tří pramenů. Na jeden plech se mi obvykle vejde 8-10 housek. Foto: Adéla Novotná / Kapitalio.cz
Těsto připravuji z 500 gramů mouky, což vychází na 8-10 housek. Dělám různě velké housky, aby si každý mohl vybrat takovou, jakou zrovna zvládne sníst. A taky mi to parádně vyjde na jeden plech, takže nemusím péct víckrát.
Nachystejte si tyto ingredience: 500 g hladké mouky 30 g čerstvého droždí 250 ml mléka 50 g másla lžička cukru dvě lžičky soli 3 vajíčka volitelné: hrubozrnná sůl nebo mák
Mléko si mírně ohřejte tak, aby bylo teplé (ale ne horké) a máslo nechte před přípravou chvíli venku, aby změklo.
Jakmile housky upletu, nechám je ještě 10 minut kynout. Nakonec je potřu vajíčkem, posypu solí a dám péct. Foto: Adéla Novotná / Kapitalio.cz Postup přípravy: Nejdříve si připravte kvásek. Do 150 ml teplého mléka dejte droždí, lžičku cukru a lžíci mouky. Přikryjte a nechte vzejít kvásek (cca 15 minut). Do mísy dejte mouku, zbylých 100 ml mléka, změklé máslo, dvě vajíčka, sůl a kvásek. Pořádně promíchejte a vypracujte těsto. Těsto dejte do mísy na teplé místo a nechte kynout zhruba hodinu a půl. Rozdělte těsto na 8-10 kousků. Každý z nich rozdělte na další tři kousky a upleťte z nich housky. Housky pokládejte na plech vyložený pečicím papírem. Předehřejte si troubu na 160 °C. Nechte housky na plechu ještě zhruba 10 minut kynout. Potřete je rozšlehaným vajíčkem a posypte solí nebo mákem. Já jsem posypala klasickou solí, protože nemám ráda kousky hrubozrnné. Pečte zhruba 15-20 minut (dokud nejsou housky krásně zlaté – doporučuji je kontrolovat, byla by škoda, kdyby se spálily). Hotové housky jsou nádherně zlatavé a každému se z nich sbíhají sliny. Dobrou chuť! Foto: Adéla Novotná / Kapitalio.cz
Jakmile jsou housky hotové, nechte je chviličku vychladnout a pusťte se do nich. Právě teplé chutnají ze všeho nejlépe. Uvidíte, že ze stolu zmizí rychlostí blesku. Dobrou chuť!
Zdroj: Autorský text redakce Kapitalio.cz