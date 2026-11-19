Zpráva ze 17. listopadu 2026 měla jen pár řádků. Klub St. Louis Blues oznámil, že dvacetiletého útočníka ze Zlína uvolnili správci programu NHL/NHLPA Player Assistance Program a vrátili ho do aktivního statusu. Obratem ho poslal do týmu Springfield Thunderbirds v AHL. Pro Jecha to znamená začátek první profesionální sezony mezi dospělými po třech letech v juniorské WHL. Proč do programu vstoupil, veřejně známo není. Klub, liga ani hráč to nesdělili.
Sedmašedesát dní mimo tým
Vstup do programu oznámila NHL společně s hráčskou asociací NHLPA 11. září 2026, tedy v době, kdy se kluby chystaly na přípravné kempy. Oznámení bylo strohé: Jecho bude mimo klub na neurčito, po dobu, kdy bude v rámci programu dostávat péči. Od té zprávy do oznámení návratu uplynulo 67 dní. Něco přes dva měsíce, během nichž přišel o přípravu i o úvod sezony.
Program je společným projektem ligy a hráčské asociace a slouží hráčům i jejich rodinám. Podle agentury
AP se mimo jiné týká problémů s alkoholem, drogami, duševním zdravím, spánkem nebo hazardem. Vedení NHLPA v textu zdůrazňuje, že program se posunul od úzkého zaměření na závislosti k širší podpoře hráčů v osobních potížích.
Důvěrnost je jeho základním pravidlem. Detaily zůstávají mezi hráčem a odborníky. Kolektivní smlouva NHL navíc zakazuje zveřejňovat zdravotní informace bez výslovného souhlasu hráče. U zdravotních a osobních stavů, které nesouvisejí s hrou, může klub veřejně sdělit nanejvýš to, že hráč není k dispozici, případně jak dlouho bude chybět.
Veřejnost se tak o programu dozvídá hlavně tehdy, když je hráč během sezony oficiálně mimo tým. Kdo program využívá dobrovolně a bez výpadku, v žádné tiskové zprávě se neobjeví. Skutečný rozsah programu proto může být větší, než naznačují ojedinělá oznámení.
Formulace St. Louis ze 17. listopadu je proto pečlivě volená. Jecho byl „uvolněn k návratu do aktivního statusu“. Víc oficiální zdroje neříkají a víc se z nich vyčíst nedá.
Springfield, ne St. Louis
Slovo „návrat“ může svádět k představě, že se Jecho objeví v NHL. Tak to ale není. Návrat do organizace znamená, že je znovu k dispozici klubu, který drží jeho práva a smlouvu. St. Louis ho ovšem nezařadilo do vlastního kádru, ale do Springfieldu. Ten se na svém webu označuje za hlavního partnera Blues pro rozvoj hráčů.
Redakce SportyŽivě se pokusila získat informace k jeho premiéře v týmu, ale zástupci klubu zatím na naše dotazy nezareagovali.
AHL je nejvyšší soutěž pod NHL a slouží právě k tomu, aby mladí hráči získali zkušenosti s dospělým hokejem. Na rozdíl od WHL, kde Jecho hrál proti vrstevníkům, tu narazí na muže, kteří mají za sebou stovky profesionálních zápasů. Někteří z nich už NHL hráli, jiní o ni stále bojují. Tempo je vyšší, souboje tvrdší a chyby se trestají rychleji.
Podle databáze PuckPedia Jecho dosud neodehrál žádný zápas základní části NHL. Zároveň ho eviduje jako hráče, který nepodléhá waiverům. St. Louis ho tak může mezi farmou a hlavním týmem přesouvat bez rizika, že by si ho stáhl jiný klub. Pro organizaci je to pohodlná situace, a proto nemusí spěchat.
Nejbližší příležitost k premiéře nabízí domácí zápas Springfieldu proti Charlotte Checkers, který začíná 21. listopadu v 1:05 českého času. Jestli Jecho nastoupí, zatím potvrzené není. Záleží na trenérech a na tom, jak rychle se po dvou měsících mimo led zapojí do tréninku. Klubový web ho po oznámení na soupisce ještě neuváděl. Podle
AHL se všechny zápasy soutěže dají sledovat přes službu AHLTV on FloHockey; odkaz na přenos najdou fanoušci i u jednotlivých utkání na webu Springfieldu. Gól, který Česko pamatuje
Českým fanouškům se Jecho vryl do paměti 2. ledna 2025 v Ottawě. Čtvrtfinále mistrovství světa dvacítek proti Kanadě, domácímu favoritovi, se chýlilo ke konci za nerozhodného stavu. Česko hrálo přesilovku. Jecho skóroval 39,4 sekundy před koncem a rozhodl o výhře 4:3. Kanada jela domů, Češi postoupili do semifinále a nakonec podle IIHF získali třetí medaili v řadě.
Na turnaji zaznamenal sedm bodů v sedmi zápasech. Nešlo jen o jeden šťastný moment, ale o hráče, který v rozhodujících chvílích dostával prostor na ledě a uměl ho využít.
Do zámoří odešel už předtím. St. Louis si ho vybralo na draftu 2024 ve třetím kole jako 95. hráče v pořadí. Ve WHL hájil barvy Edmontonu Oil Kings a podle klubu nasbíral 136 bodů ve 157 zápasech. Kanadská juniorská soutěž je přitom pro evropské hráče zkouškou sama o sobě: menší kluziště, víc soubojů, jiný rytmus zápasů i cestování.
Jeho profil napovídá, proč si ho Blues vybrali:
Parametr Údaj Věk 20 let Výška a váha 196 cm, 91 kg Pozice centr, pravé křídlo Hokejka pravá Draft 2024, 3. kolo, 95. místo Smlouva tříletý nováčkovský kontrakt do sezony 2028/29 Zápasy v NHL zatím žádný
Nováčkovskou smlouvu podepsal 25. března 2025. Podle PuckPedie platí do konce sezony 2028/29, pak se stane omezeně volným hráčem. Do té doby má St. Louis na jeho rozvoj čas. Posun ale už nepřijde z juniorských tabulek, musí přijít z výkonů proti dospělým.
Návraty, které nemají jednu šablonu
Jecho není prvním českým hokejistou, jehož jméno se objevilo v souvislosti s programem. V prosinci 2022 NHL a NHLPA oznámily, že Jakub Vrána je znovu k dispozici a přechází do navazující fáze programu. Ani v jeho případě oficiální zpráva důvod neupřesnila. Vrána byl ovšem tehdy etablovaným hráčem NHL, kdežto Jecho do dospělého hokeje teprve vstupuje.
Vránův příběh ukazuje, že konec programu nemusí znamenat okamžitý návrat do původní role. Za Detroit odehrál první zápas po dlouhé pauze 21. února 2023, v sezoně měl dva body v pěti utkáních. O necelé dva týdny později ho Red Wings vyměnili. Kam? Do St. Louis, kde měl dostat nový začátek.
Jiný typ návratu předvedl švédský brankář Linus Ullmark. Ten se rozhodl o své zkušenosti mluvit veřejně. V rozhovoru pro kanadskou televizi TSN popsal úzkost a paniku, které na něj dolehly během zápasu Ottawy s Torontem 27. prosince 2025, a následný kontakt s programem. Po návratu na začátku února 2026 pomohl Senators k výhře 4:1 nad New Jersey, když zastavil 26 z 27 střel.
Srovnávat lze jen míru otevřenosti, nikoli příčiny. Ullmark svůj příběh vyprávěl sám. Jecho nic takového neudělal a nemusí. Program je postavený tak, aby hráč mohl pomoc využít, aniž by o tom musel veřejně mluvit.
Co ukážou první týdny
Jecho do sezony naskakuje se zpožděním. Spoluhráči ve Springfieldu už mají za sebou kemp, přípravné zápasy i první týdny soutěže. On bude dohánět fyzickou kondici, zápasový rytmus a sehranost s novými spoluhráči najednou. Trenéři mu nejspíš budou přidávat minuty postupně a jeho role v sestavě se může během prvních týdnů měnit.
Podle nás je to pro něj rozumné prostředí. AHL nabízí to, co by mu NHL v této fázi nedala: pravidelný čas na ledě, prostor na chyby a možnost růst bez reflektorů hlavní soutěže. Jestli se z něj stane hráč pro St. Louis a jednou i opora seniorské reprezentace, rozhodne vytrvalost v soutěži, kde se body i místo v sestavě sbírají těžce. Ne jeden zápas a ne jeden týden.
V Ottawě stačilo k zápisu do české hokejové paměti 39,4 sekundy. Ve Springfieldu bude mít k dispozici celou zimu a počítat se bude každé střídání.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek