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Netflix ruší seriály dřív, než jim diváci dají šanci. U těchto hitů se pokračování nedočkáme

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Netflix dál nemilosrdně škrtá vlastní tvorbu a druhou šanci často nedostanou ani drahé projekty se známými herci. Některé seriály letos skončily už po první řadě, jiné byly zrušeny navzdory plánům na pokračování.
Netflix ruší seriály dřív, než jim diváci dají šanci. U těchto hitů se pokračování nedočkáme

Netflix ruší seriály dřív, než jim diváci dají šanci. U těchto hitů se pokračování nedočkáme

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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