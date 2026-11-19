Milovníci videoher se po třinácti letech dočkali pokračování jedné z nejslavnějších sérií. Na Grand Theft Auto VI (GTA 6) čekaly miliony hráčů po celém světě. Hra se ještě před vydáním těšila takové popularitě, že by její zisk podle odhadů ekonomů měl překonat všechny filmy v dějinách.
Dovolená kvůli videohře?
Mnozí hráči se již s předstihem nechali slyšet, že s titulem stráví první dny či týdny velmi intenzivně, mnozí si například vzali dovolenou v práci. Obavy ovšem nejsou na místě. Brněnští výzkumníci upozorňují, že nárazové nadšení ani dlouhé herní maratony neznamenají závislost.
„U hry GTA 6 se může přidat i určitý závod mezi hráči o to, kdo hru dokončí nejrychleji, objeví všechna tajemství nebo jako první projde její rozsáhlý příběh. Takové intenzivní zapojení bývá zpravidla časově ohraničené. Má jasný začátek – vydání hry – a také přirozený konec, například dokončení příběhu nebo odeznění prvotního nadšení,” uvádí Andrea Stašek z Institutu pro psychologický výzkum (INPSY) s tím, že samotný herní maraton není důkazem závislosti ani automatickým důvodem k obavám. Ztrátu kontroly nemusí znamenat ani to, že si někdo v době vydání hry vezme dovolenou.
Podle nejnovější studie o závislosti na videohrách rozhodují především ztráta kontroly a dlouhodobé negativní dopady na reálný život. Odborníci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se navíc zaměřili na české hráče a přitom zjistili, že videohry mohou naopak přinášet přátelství, rozvíjet týmovou spolupráci i disciplínu.
„Pokud si člověk hraní naplánuje, zajistí si volno a neohrožuje tím své pracovní, rodinné ani jiné povinnosti, může jít naopak o projev schopnosti vlastní čas regulovat. Většina hráčů zvládá hraní bez potíží,” doplňuje Stašek s tím, že rizikové hraní se týká malé skupiny.
Rozhodující není počet hodin
Na problematické hraní se zaměřila také mezinárodní studie, na níž se podíleli psychologové Andrea Stašek a Lukas Blinka z Masarykovy univerzity. Výzkumníci porovnali data více než 44 tisíc dospívajících z dvanácti evropských zemí a sledovali, jak se u nich projevují příznaky problematického hraní online her.
Více než polovina dotázaných uvedla, že si díky hrám našla nové přátele. Podobný podíl respondentů je toho názoru, že se díky hraní naučil lépe spolupracovat v týmu. Téměř 39 procent hráčů zmínilo, že je hry naučily dotahovat věci do konce, a 37,6 procenta uvedlo, že si díky nim zlepšilo disciplínu.
Pozitivně hodnotili také vliv her na odpočinek. Celkem 88,6 procenta respondentů alespoň částečně souhlasilo s tím, že jim hraní pomáhá odbourat stres. Zlepšení nálady uvedlo 87,6 procenta dotázaných.
Rizikové hraní se pak podle odborníků týká pouze menší části hráčů. Důležité je především to, zda člověk dokáže hraní ovládat a zda kvůli němu dlouhodobě nezanedbává spánek, školu, práci nebo vztahy. Právě dopady na skutečný život jsou podle výzkumníků podstatně důležitější než samotný počet hodin u obrazovky.
Násilné hry automaticky nevedou k agresivitě
Série Grand Theft Auto je určena dospělému publiku. Rodiče by proto při výběru her pro děti a dospívající měli respektovat jejich věkové označení. Samotný násilný obsah ale podle výzkumníků automaticky neznamená, že se hráči budou chovat agresivně i v reálném životě.
Výzkumy neprokázaly, že by zvýšené hraní násilných her u konkrétního dospívajícího vedlo ke zvýšení jeho agresivity. Studie spíše naznačují, že lidé s tendencí k agresivnímu chování vyhledávají násilné hry potenciálně častěji.
Další výzkum ukázal, že problematické užívání sociálních sítí se s osamělostí a některými ukazateli duševní pohody pojí výrazněji než samotné hraní her. Důležitým faktorem byl především únik od každodenních starostí.
„Výsledky neznamenají, že hraní nemůže být problematické, ani že sociální sítě automaticky způsobují osamělost. Ukazují ale, že bychom neměli veškeré obavy spojené s digitálním životem dospívajících automaticky přenášet na videohry,“ upozorňuje Stašek.
Místo pouhého počítání hodin za obrazovkou je podle výzkumníků důležitější sledovat, zda člověk zvládá běžné úkony. „Neměli bychom se ptát jen na to, kolik hodin člověk hraje. Měli bychom se zajímat o to, jestli má stále pod kontrolou svůj život, zda mu hraní nebere vztahy, práci nebo zdraví a jestli má i jiné způsoby, jak zvládat stres,” uzavírá Andrea Stašek.