Petra Vlhová se po téměř tříleté přestávce znovu představila v závodním slalomu Světového poháru. Ve finském Levi skončila na 16. místě a získala první srovnání s nejlepšími slalomářkami po dlouhém období rekonvalescence. Do seriálu se přitom vrátila už před třemi týdny obřím slalomem v rakouském Söldenu. Nyní přišel na řadu její nejsilnější závodní formát, v němž v minulosti opakovaně vítězila.
Vlhová patřila před zdravotní pauzou k nejvýraznějším závodnicím technických disciplín. Její kariéru však přerušilo vážné zranění kolena a následná léčba. Návrat do závodního režimu nebyl automatický. Vyžadoval postupné zvyšování zátěže, trénink na sněhu a kontrolu toho, jak tělo reaguje na opakované náročné jízdy.
Šestnácté místo nabízí důležité srovnání
Konečné pořadí v Levi není možné hodnotit stejně jako výsledky, které Vlhová dosahovala před zraněním. Tehdy se pravidelně pohybovala mezi favoritkami, nyní je podstatné také to, že dokončila celý závod a získala body. Samotný start ve Světovém poháru představoval další krok po dlouhé době, kdy nemohla běžně závodit.
První ostrý závod po zdravotní pauze zároveň ukazuje oblasti, které bude potřeba vylepšovat. Patří mezi ně pravidelnost jednotlivých oblouků, jistota při rychlých změnách směru a schopnost udržet vysoké tempo na celé trati. Takové detaily mohou v technických disciplínách znamenat rozdíl několika desetin sekundy a mnoha míst v pořadí.
Návrat probíhá proti silné konkurenci
Slalom v Levi potvrdil vysokou úroveň ženské světové špičky. Závod vyhrála Emma Aicherová, za kterou následovaly Lara Colturiová a Katharina Truppeová. Vlhová tedy vstoupila zpět do soutěže ve chvíli, kdy se o přední pozice uchází řada mladších i zkušených závodnic.
Bývalá reprezentantka Jana Wolnerová při hodnocení upozornila, že Vlhové podle ní zatím schází jistota na strmých a zledovatělých úsecích. Na rovinatějších částech tratě naopak viděla výrazně lepší pasáže. Slovenská reprezentantka má s vítězstvími a velkými závody rozsáhlé zkušenosti, ale ty samotné nemohou nahradit soutěžní rytmus. V dalších týdnech bude rozhodovat především zdravotní stav, kvalita tréninku a možnost pravidelně startovat. Šestnácté místo z Levi je prvním ověřitelným výsledkem po návratu, nikoli konečným soudem o tom, na jaké úrovni bude jezdit během celé zimy.