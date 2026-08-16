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Nepište na ztracený iPhone vzkaz pro nálezce, varuje Apple. Zloději přesně to chtějí

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Apple v aktualizované podpoře pro odcizené iPhony výslovně říká: neuvádějte na zamčené obrazovce kontaktní údaje. Zloděj je nepotřebuje k vrácení telefonu, ale k phishingu.
Telefon, iOS, iPhone

Telefon, iOS, iPhone

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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