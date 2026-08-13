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Nemá žádný skandál. Na svého premiéra buďme pyšní

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Je skvělé žít s pocitem, že předseda vlády vaší země nemá žádný skandál. Všude v politice je jich spousta a prakticky každý člověk je nějakým způsobem něčím podobným opředen. Ne, náš premiér je úplně čistý, bezelstný, mladý a krásný. Jsem na to tak hrdý, že o tom musím zákonitě napsat. Prostě to v sobě nedokážu udržet. Vždyť tím, že je člověk úplně bezelstný, rovný a skromný, by se měl chlubit úplně každý. Nebo ne? No, bohužel je to tak, že moudří lidé, kteří v ničem nejedou, se svou bezúhonností zpravidla nechlubí.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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