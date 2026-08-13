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Němcová se ptala Vondráčka na autora zákona o státních úřednících. Je to prý složité

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Dennívýzva
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Je až zvláštní, že někteří poslanci navrhující zákony neví, kdo je jejich autorem. V poslední době mě zaujal příspěvek senátorky Miroslavy Němcové, který tuto situaci jasně dokumentoval. Člověk si až říkal, že něco takového není ani možné. Právě na autorství návrhu zákona se ptala poslance Radka Vondráčka. Tento fundovaný pán jí nedokázal dát kloudnou odpověď. Pojďme ale na věci popořadě.
Miroslava Němcová

Miroslava Němcová

Zdroj: Miroslava Němcová/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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