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Největší pátrání v Krkonoších za poslední léta. Muže se podařilo najít

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Nejrozsáhlejší pátrací akce za poslední léta se o víkendu rozběhla v Krkonoších. Horští záchranáři našli čepici, čelovku a termosku, po ztraceném muži ale dál pátraly desítky lidí se psy. Hledání komplikovala mlha a námraza.
Největší pátrání v Krkonoších za poslední léta. Muže se podařilo najít

Největší pátrání v Krkonoších za poslední léta. Muže se podařilo najít

Zdroj: Horská služba
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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