Farmářské trhy, FlerMarket i vláčky. V Hradci je o víkendu kam vyrazit
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Farmářské trhy, FlerMarket i vláčky. V Hradci je o víkendu kam vyrazitZdroj: Klub železničních modelářů Hradec Králové
Článek byl publikován 20.11.2026 10:04
Dvě násilné smrti během několika týdnů otřásly Dvorem Králové nad Labem. K říjnovému činu se podle policie...
Vánoční atmosféra, desítky stánků, dobroty a vstupné za jedinou korunu. Safari Park Dvůr Králové chystá na...
Padesát let talentů, hudby, tance a tvoření. Hradecká ZUŠ Střezina oslaví ve čtvrtek 19. listopadu kulaté...
Muzeum východních Čech v Hradci Králové dnes zahájí výstavu s názvem Moderní byt 1960 a podtitulem Panelový...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
- Jediný kandidát na starostu neuspěl. Špindlerův Mlýn čeká na nové vedení
- K násilné smrti se přiznalo dítě, z další viní mladistvého. Dvůr Králové řeší bezpečnost
- Dvorský Safari park se ladí na Vánoce, rozsvítí zlatý baobab a nabídne jarmark
- Hradecká Střezina slaví padesátku. Filharmonii zaplní hudba, tanec i umění