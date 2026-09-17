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Christoph Huber: Vzhůru za novými cíli na Východě!

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Rakušan Christoph Huber je jedním u neúspěšnějších manažerů scény GT posledních let. Poté, co vedl vítěznou stáj Lechner Racing v Arábii a v Supercupu, založil vlastní organizaci Proton-Huber Racing a jeho jezdci vyhrávali na okruzích celé Evropy. Koncem sezóny 2025 nastal zlom. Huber svou stáj opustil a vydal se novou cestou. O jeho překvapivých plánech jsme hovořili v rámci GT-Masters na Salzburgringu.
Christoph Huber

Christoph Huber

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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