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Hra na PS3, která nikdy nevyšla, se prodává za 450 tisíc Kč. Možná máte doma podobný poklad a nevíte o něm

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Na eBay se objevil kompletní kus basketbalové hry NBA Elite 11 pro PlayStation 3 s cenovkou přes 24 999 USD, v přepočtu řádově kolem 450 tisíc Kč a výš.
Sony PlayStation 3, herní konzole

Sony PlayStation 3, herní konzole

Zdroj: William Hook / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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