Hra na PS3, která nikdy nevyšla, se prodává za 450 tisíc Kč. Možná máte doma podobný poklad a nevíte o něm

Tou hrou, která nikdy nedorazila do běžných obchodů, je NBA Elite 11 od Electronic Arts. EA ji v červnu 2010 oficiálně oznámila pro PS3 a Xbox 360 s plánovaným vydáním v říjnu téhož roku. Jenže 29. září 2010 přišel odklad, hra zkrátka nebyla připravená, a do retailové distribuce se nakonec nedostala. Přesto se část kopií dostala do oběhu. A právě ty se dnes na sběratelském trhu prodávají za částky, u kterých se tají dech. Nabídková cena konkrétního kusu na eBay je přitom jen špička ledovce a zdaleka nemusí odpovídat tomu, za kolik se hra skutečně prodá. Jenže i reálné uzavřené prodeje ukazují mimořádná čísla. A důvod, proč by podobný poklad mohl ležet i ve vaší skříni, má co dělat s tím, kam směřuje celý trh s fyzickými PlayStation hrami.
Proč je NBA Elite 11 tak drahá a co znamená „nikdy nevyšla“
EA v létě 2010 slibovala revoluci v basketbalových hrách. NBA Elite 11 měla nahradit zavedenou sérii NBA Live novým herním enginem a ambicióznějším pojetím. Plán se rozpadl během pár měsíců. Peter Moore, tehdejší šéf EA Sports, oznámil odklad kvůli kvalitativním problémům. Hra se do běžného retailu nikdy nedostala.
Jenže „nikdy nevyšla“ neznamená „neexistuje“. Malé množství kopií uniklo do oběhu, ať už přes interní kanály, nebo z předvýrobních šarží. Právě tato kombinace zrušeného vydání a extrémně nízkého počtu kusů v oběhu udělala z NBA Elite 11 jeden z nejhledanějších sběratelských artefaktů na celé platformě PS3.
Na eBay je aktuálně vidět kompletní kus za 24 999,99 USD. To je ale nabídková cena jednoho konkrétního prodejce. Databáze PriceCharting, která pracuje s uzavřenými prodeji, uvádí hodnotu kompletního kusu kolem 3 130 USD (zhruba 75 000 Kč) a nového, nerozbaleného kusu kolem 5 480 USD (přes 130 000 Kč). I to jsou částky, za které si koupíte slušné ojeté auto. A u mimořádných kusů v perfektním stavu cena stoupá dál, proto se na trhu objevují nabídky přesahující 450 tisíc korun.
Konec disků a zavírání obchodu: proč fyzické PS3 hry zdražují
Dva čerstvé kroky Sony přilévají do sběratelského ohně. 1. července 2026 firma oznámila, že od ledna 2028 přestane vyrábět fyzické disky pro nové PlayStation hry. Důvod? Hráči přešli na digitál. Současně Sony potvrdila, že PlayStation Store na PS3 a PS Vita v mnoha regionech zavře v červenci 2027. Po tomto datu už nepůjdou provádět nové nákupy; dříve koupený obsah by měl zůstat ke stažení, ale na jak dlouho, nikdo přesně neví.
Pro sběratelský trh to znamená dvojí tlak. Fyzické kopie PS3 her se stávají jedinou trvalou formou vlastnictví. A u titulů, které nikdy nedostaly reedici nebo moderní port, je disk jedinou cestou, jak si hru vůbec zahrát. Podle nás tohle v příštích měsících a letech ještě posune ceny vzácnějších kusů nahoru, zejména u her se zrušeným vydáním, staženou licencí nebo ultranízkým nákladem.
Které další PS3 hry stojí za kontrolu
NBA Elite 11 je jasný outlier. Ale není jediná PS3 hra, která na sběratelském trhu překvapí cenou. Podle dat z PriceCharting patří mezi dražší kompletní kusy například:
- Puppeteer – americká verze kolem 197 USD (cca 4 700 Kč), PAL verze asi 162 USD, japonská jen 76 USD
- Spider-Man: Web of Shadows – kolem 147 USD (cca 3 500 Kč)
- Asura’s Wrath – kolem 85 USD (cca 2 000 Kč)
- Splatterhouse – kolem 83 USD (cca 2 000 Kč)
Všimněte si Puppeteera: rozdíl mezi americkou a japonskou verzí je víc než dvojnásobný. Region hraje obrovskou roli. Neplatí automaticky, že japonská verze je nejcennější; rozhoduje konkrétní titul a poptávka na daném trhu.
Pro srovnání se staršími generacemi: známá PS2 rarita Rule of Rose se pohybuje kolem 1 099 USD za kompletní kus, PS1 klasika Tail Concerto kolem 512 USD. NBA Elite 11 je vysoko nad oběma. PS3 už má své vlastní „svaté grály“.
Jak zjistit, jestli máte doma poklad, a kde ho prodat
Pokud máte doma krabici starých PS3 her, vyplatí se ji projít. Ne každý disk je rarita, ale některé detaily běžný majitel snadno přehlédne. Na co se zaměřit:
- Zrušené nebo problematicky vydané tituly – hry stažené z trhu, s odebranou licencí nebo omezenou distribucí
- Kompletnost – disk, krabička a manuál pohromadě. Samotný disk bez obalu cenu výrazně sráží
- Regionální verze – PAL, NTSC-U nebo japonská verze téže hry mohou mít dramaticky odlišnou hodnotu
- Stav – bez poškození, škrábanců na disku, potrhaného manuálu
Klíčové pravidlo: nikdy se neřiďte cenou z aktivního inzerátu. eBay sama doporučuje používat uzavřené prodeje (completed listings), ty ukazují, na čem se kupující a prodávající skutečně shodli. Aktivní nabídka za 25 000 dolarů znamená jen to, že někdo za tolik zkouší prodávat. Uzavřený prodej znamená, že někdo skutečně zaplatil.
V Česku můžete hry nechat ocenit nebo prodat přes Xzone, který bere evropské hry v kompletním balení (s limitem výkupu 5 000 Kč na osobu a den), nebo přes PSko, kde vykupují i celé sbírky a žádají fotky stavu. U globálně vzácného kusu ale dává větší smysl zkusit eBay, český trh je užší a u rarit typu NBA Elite 11 jednoduše méně likvidní.
Jeden zrušený basketbalový titul z roku 2010 dnes stojí víc než většina aut na českých bazarech. A s blížícím se koncem PlayStation disků i PS3 obchodu roste šance, že další takové příběhy teprve přijdou, možná i z vaší poličky.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík