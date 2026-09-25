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Tohle je můj titul, vzkázal Lunsford Jackedovi. Olympia rozsoudí nejosobnější rivalitu sezony

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Stáli v jedné posilovně, trénovali vedle sebe a pak padla věta, která rozdělila kulturistický svět. Obhájce Derek Lunsford řekl Andrewu Jackedovi, že Olympii nikdy nevyhraje, a v sobotu v Las Vegas se ukáže, jestli to byla sebejistota, nebo strach.
Tohle je můj titul, vzkázal Lunsford Jackedovi. Olympia rozsoudí nejosobnější rivalitu sezony

Tohle je můj titul, vzkázal Lunsford Jackedovi. Olympia rozsoudí nejosobnější rivalitu sezony

Zdroj: Mr. Olympia LLC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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