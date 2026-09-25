Fury s Joshuou nebudou boxovat jen o prestiž. Ve hře má být světový titul WBAPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fury s Joshuou nebudou boxovat jen o prestiž. Ve hře má být světový titul WBA
Karlos Vémola narazí ve Frankfurtu na soupeře, který se na zemi nebojí riskovat ani ze spodní pozice. Podle...
Leo Brichta po červnovém nezdaru padl i s Kacperem Formelou. Ondřej Novotný po zápase kritizoval jeho...
Po letech dohadů je jeden z největších britských boxerských zápasů definitivně potvrzen. Dva bývalí mistři...
Karlos Vémola před návratem do klece měnit svůj styl nehodlá. Proti neporaženému Frédéricu Vosgrönemu chce...
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