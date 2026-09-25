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Fury s Joshuou nebudou boxovat jen o prestiž. Ve hře má být světový titul WBA

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Souboj dvou britských rivalů už má datum i místo. Podle The Ring se navíc nebude boxovat jen o prestiž – Fury a Joshua mají dostat šanci získat uvolněný titul WBA „Super“ v těžké váze.
Fury s Joshuou nebudou boxovat jen o prestiž. Ve hře má být světový titul WBA

Fury s Joshuou nebudou boxovat jen o prestiž. Ve hře má být světový titul WBA

Zdroj: World Boxing Council
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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