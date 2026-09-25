Novotný kritizoval Brichtu po další prohře v KSW. Neviděl žádný posunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Novotný kritizoval Brichtu po další prohře v KSW. Neviděl žádný posun
Karlos Vémola narazí ve Frankfurtu na soupeře, který se na zemi nebojí riskovat ani ze spodní pozice. Podle...
Souboj dvou britských rivalů už má datum i místo. Podle The Ring se navíc nebude boxovat jen o prestiž –...
Po letech dohadů je jeden z největších britských boxerských zápasů definitivně potvrzen. Dva bývalí mistři...
Karlos Vémola před návratem do klece měnit svůj styl nehodlá. Proti neporaženému Frédéricu Vosgrönemu chce...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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