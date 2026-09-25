Nikdy nekupujte tenhle druh ryby v akci. Rybáři vysvětlují, proč se jí obchody potřebují rychle zbavit

Červená cedulka se slevou u rybího pultu vypadá jako malá výhra. U jednoho druhu zboží ale často znamená spíš to, že se ho obchod potřebuje co nejrychleji zbavit. Řeč je o čerstvých chlazených rybách, a hlavně o těch tučných. Právě u nich se vyplatí být ve střehu, i když cena láká.
Sleva u rybího pultu bývá varovný signál
Ryby se kazí rychleji než většina ostatních potravin. Rybí maso obsahuje hodně vody, takže podléhá zkáze mnohem dřív než třeba vepřové nebo kuřecí. Syrovou rybu proto doma udržíte v pořádku jen krátce, v lednici při teplotě do čtyř stupňů zhruba dva dny.
Obchod tohle ví moc dobře. Když se blíží konec doby použitelnosti, musí zboží prodat, jinak ho vyhodí. Sleva je pak způsob, jak ztrátu aspoň zmírnit. U trvanlivých věcí to nevadí, ale u ryby pár dní před koncem spotřeby kupujete potravinu, která už má většinu své čerstvosti za sebou.
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Nejzrádnější na tom je, že závadnou rybu často nepoznáte čichem. U tučných mořských ryb, jako je makrela, tuňák, sleď nebo sardinka, hrozí takzvaná otrava histaminem. Ta vzniká, když se poruší chladicí řetězec a v mase se pomnoží bakterie. Toxické množství histaminu se přitom může vytvořit dřív, než ryba začne zapáchat, jak upozorňuje Státní veterinární správa.
Reakce navíc přijde rychle. Už do půl hodiny až hodiny po jídle se mohou i u úplně zdravého člověka objevit tyto příznaky:
zarudnutí v obličeji, bolest hlavy, svědění kůže, vyrážka, zažívací potíže. Přečtěte si také: Tuhle sifonovou láhev z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě, dochovalo se jich jen pár desítek
U zlevněných tučných ryb, které v teple pultu často stály déle, je proto riziko vyšší. Pokud se podobné příznaky po rybě objeví, je namístě zajít k lékaři.
U tučných ryb jako makrela nebo sardinka může vzniknout otrava histaminem dřív, než začnou zapáchat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Čerstvá ryba? Často jde jen o rozmraženou
Málokdo tuší, že velká část chlazených ryb v našich obchodech nikdy nebyla klasicky čerstvá. Cesta z moře do vnitrozemí trvá dny, takže se ryby zmrazí hned po výlovu a v prodejně se znovu rozmrazí a naaranžují na tácek jako čerstvé. Slovo čerstvá přitom není zákonem přesně vymezené, což tenhle postup umožňuje.
Pro nakupujícího to má jeden důležitý důsledek. Rozmraženou rybu už podruhé zmrazit nemůžete, takže ji musíte spotřebovat prakticky ihned. Když k tomu přidáte akční cenu na konci trvanlivosti, dostáváte surovinu, se kterou musíte doma pořádně spěchat.
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Zlevněná ryba nemusí být problém sama o sobě. Záleží na tom, o jakou rybu jde. U hluboce mražených ryb, zabalených a zmražených krátce po ulovení, akční cena nevadí, protože vydrží v mrazáku klidně několik měsíců a jejich kvalita se slevou nesouvisí.
Rozdíl mezi oběma typy ryb shrnuje následující přehled:
Typ ryby Jak dlouho vydrží Co znamená sleva Chlazená z pultu v lednici zhruba dva dny varovný signál, ryba už má většinu čerstvosti za sebou Hluboce mražená v mrazáku několik měsíců nevadí, kvalita se slevou nesouvisí
Pokud vás tedy zláká výhodná cena, sáhněte spíš po mražené variantě než po zlevněné rybě z chlazeného pultu. Ušetříte podobně a nekupujete přitom závod s časem.
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Když už chlazenou rybu berete, vždy si zkontrolujte datum použitelnosti. To musí být na obalu uvedené, protože prodávat rybu po jeho vypršení zákon zakazuje. Vyhněte se kusům, které leží na rozbředlém ledu nebo někde v teple, a nedávejte přednost tomu nejlevnějšímu jen kvůli ceně.
Po nákupu s rybou pospíchejte domů, ideálně v chladicí tašce, a uložte ji do nejchladnějšího místa lednice. Zpracujte ji co nejdřív a před přípravou se spolehněte na vlastní smysly. Když ryba nevoní typicky svěže, raději ji nejezte. U tak rychle se kazící potraviny se opatrnost vyplatí víc než u čehokoli jiného.
Zdroje: https://www.svscr.cz/ryba_muze_smrdet_driv_nez_treti_den/, https://khspce.cz/ryby-a-mozna-nebezpeci-spojena-s-jejich-konzumaci/, https://www.jakvkuchyni.cz/encyklopedie-potravin/ryby/ryby-skladujeme/, https://www.bonfood.cz/jsou-chlazene-ryby-cerstve, https://www.newstream.cz/enjoy/ryba-v-akci-tak-tu-si-radeji-odpustte-radi-pavel-maurer