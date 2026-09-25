„Děkujeme za názor a posíláme klíčenku." Kohoutová si posvítila na hejterku a ukázala ji 160 tisícům lidí

Na instagramovém profilu Bereniky Kohoutové objevil screenshot komentáře sledující jménem Eva. „Katastrofa, ty vlasy jí vůbec nesluší,“ stálo v něm. VIP život zaznamenal, že Kohoutová nezareagovala odpovědí pod příspěvkem, nezmáčkla blokovat, nesmazala ho. Místo toho komentář i s profilem autorky vystavila svým zhruba 163 tisícům sledujících a v soukromé zprávě Evě napsala,
ať si zkusí, jaké to je, když ji vidí tolik lidí. Ironický podtext shrnula zavedená internetová hláška: děkujeme za názor, posíláme klíčenku, tedy sarkastické „díky, nikdo se neptal“. Jenže mezi jednou větou pod cizí fotkou a jejím přeposláním publiku o velikosti Kladna leží propast, která stojí za rozebrání. Jedna věta, sto šedesát tisíc očí
Eva napsala krátký, tvrdý soud o vzhledu. Žádná výhrůžka, žádná vulgarita, žádná série útoků. Podle rekonstrukce
eXtra.cz šlo o jedinou větu pod veřejným příspěvkem. Kohoutová ji ale nevzala jako běžný šum pod fotkou, vytrhla ji z komentářového proudu a přenesla do story, kde funguje úplně jiná optika. Komentář pod příspěvkem vidí zlomek sledujících, story se zobrazí všem aktivním. Prakticky tedy Kohoutová vzala jednu divačku z hlediště a postavila ji na jeviště. Přitom nový krátký sestřih, kvůli kterému celá věc vznikla, vyvolal podle Blesku převážně pozitivní reakce. Sama herečka tehdy děkovala za „vlnu lichotek“.
Zajímavý je posun v přístupu. Ještě v roce 2022 Kohoutová v rozhovoru pro
Blesk pro ženy říkala, že hejty většinou neřeší a neprožívá. O čtyři roky později zvolila nejtvrdší možnou variantu reakce, veřejné vystavení konkrétního člověka i s jeho profilem. Sama to rámovala jako názornou ukázku: chtěla komentující nechat pocítit mechanismus veřejného hodnocení ve velkém měřítku a zároveň otevřít debatu, jestli si lidé uvědomují dopad svých slov. Výsledek? Eva se v soukromé zprávě omluvila, napsala, že se jí „vytrhnutí z davu“ dotklo, a zmínila těžké období. Jak to dělají jiní
Kohoutová není první česká osobnost, která na hejt reaguje veřejně, ale její přístup je v tuzemském kontextu na tvrdším konci spektra. Srovnejme tři modely:
Zorka Hejdová reaguje přibližně na jeden komentář z tisíce a hejty ji mrzí spíš systémově, ne osobně. Hanka Kynychová odpověděla na body-shaming videem o vlastním těle, bez vytahování konkrétních profilů kritiků. Kampaň TV Nova „Hejt není názor“ šla jinou cestou: celebrity četly reálné hejty nahlas a autory zvaly na osobní setkání. Nikdo nepřišel. Efekt byl demonstrativní, ale bez davového zostuzení jednotlivce.
Existuje i případ bližší Kohoutové. Veronika Arichteva v roce 2024 zveřejnila hejt i s kontextem autorky, a vzápětí musela vlastní fanoušky brzdit, aby sami nezačali útočit dál. Právě tahle zkušenost ukazuje, že i dobře míněná „lekce“ se snadno zvrhne.
Kde končí obrana a začíná zostuzení
Expertka Veronika Petruchová Píšová v rozhovoru pro
TN.cz připomíná, že nevyžádané osobní hodnocení vzhledu cizího člověka není automaticky legitimní „názor“ chráněný svobodou slova. To je argument ve prospěch Kohoutové. Jenže na druhé straně stojí jiný princip: Nejvyšší správní soud letos v rozsudku 6 As 200/2024-77 konstatoval, že člověk, který se zapojí do veřejné diskuse na sociální síti, tím automaticky neztrácí právo na ochranu soukromí a osobních údajů. Jednorázový komentář pod fotkou z něj nedělá veřejně činnou osobu. A pak je tu policejní prevence kyberšikany, která popisuje roli „diváků a šiřitelů“, těch, kteří útok nemuseli zahájit, ale svým sdílením a reakcemi ho násobí. Kohoutová v tomto modelu nevědomky obsadila roli toho, kdo diváky aktivuje. Zdroj fotografie: Nextfoto
Celá epizoda otevírá otázku, kterou si české celebrity budou muset řešit čím dál častěji: má člověk se stotisícovým dosahem právo použít ho jako páku proti řadovému uživateli? Technicky ano, nic mu v tom nebrání. Eticky je odpověď složitější. Rada Českého rozhlasu ve svém letošním stanovisku připomíná, že
majitel veřejné „zdi“ nese zvláštní odpovědnost za dění v prostoru, který otevřel. A pokud je moderace legitimní nástroj, pak by měla mířit k ochraně diskuse, ne k exemplárnímu trestu. Eva dostala lekci, omluvila se a zmizela z veřejného prostoru. Kohoutová dostala mediální pozornost a roli té, která „konečně vrátila úder“. Klíčenku si ale nakonec může odnést kdokoli, stačí jedna věta pod špatnou fotkou.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová