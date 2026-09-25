„Práce? Nic pro mne. Raději budu Sugar Baby,“ píše Marsy

Přesně těmito slovy začal dopis, který nám nedávno dorazil do redakce. Psala nám jedna ze čtenářek, která si nechává říkat Marsy. Dobrovolně se přiznává k tomu, že žije z peněz zámožných mladíků i zralých mužů, kterým na oplátku nabízí svou náruč a klín. Proč to dělá? Seznamte se s jejím příběhem.
Článek byl zpracován na základě e-mailu čtenářky. Fotografie je ilustrační. (pozn. redakce)
Nehodlám se zničit prací
„Už od střední školy jsem si užívala náklonnosti spolužáků i profesorů. Bez nadsázky o sobě tvrdím, že jsem byla za třídní hvězdu a dívku, po které šíleli všichni bez rozdílu. O tom, že se v životě nebudu živit klasickou prací, během které strávím osm hodin za pásem a domů si na konci měsíce odnesu pár ušmudlaných tisícikorun, jsem měla jasno poměrně záhy.
Moje zlatokopectví se začalo krystalizovat ve chvíli, kdy jsem zjistila, že jsou „páni tvorstva“ ochotni platit za společnost ženy, která by si o ně v běžném životě nepřela ani kolo. Začínalo to menšími dárky, které postupně přerůstaly v pozornosti v podobě šperků, značkových hadříků, luxusních dovolených u moře i nablýskaných sporťáků. Proč bych tedy měla nejlepší roky svého života strávit v práci?“
Lehká holka? Ani omylem!
„Možná o mě už nyní smýšlíte jako o obyčejné holce na jednu noc. Ráda vás vyvedu z omylu. Takové „holky na jednu noc“ se živí prachobyčejným sexem. Protože neumí nic jiného, musí vsadit na nejstarší řemeslo, pro které nepotřebují vysportované tělo, udržovanou postavu ani krásnou tvářičku. Zoufalcům, kteří do nevěstince míří, je vcelku jedno, jestli przní naivní studentku nebo zfetovanou čtyřicátnici. Domů se totiž vrací za ušmudlanou maminou s poporodní depresí a nepěknou nadváhou, jejíž mozek se dnem vypuzení prvního potomka proměnil v rozkydlou hmotu, plavající v mateřském mléce.
Její jedinou zálibou jsou online diskuze, focení a sdílení dítěte s nudlí u nosu a plnou plínou. Na to, že by měly být kromě matek také manželkami, partnerkami, a především milenkami, jaksi pozapomínají.“
Tátové od rodin i naprostí looseři
„Abych mohla být dokonalou Sugar Baby, musím se udržovat ve formě. Denně tak trávím několik hodin v posilovně, pečlivě si sestavuji jídelníček, který bez kompromisů dodržuji, učím se čtvrtý jazyk a vzdělávám v oblasti etikety. Navíc moje „vztahy“ rozhodně nejsou jenom o sexu. Mnohdy mě poprosí o nezávazný doprovod na maturitní nebo firemní ples naprostí looseři, kteří chtějí jednoduše udělat dojem na kámoše.
Na mém seznamu jsou ale samozřejmě také zámožní podnikatelé (shodou okolností většinou tátové od rodin), kteří vedle sebe potřebují reprezentativní, inteligentní a vzdělanou dívku, s níž se mohou před významnými obchodními partnery ukázat na důležité pracovní večeři. Možná vás napadá, proč s sebou nevezmou manželku. Odpověď na tuto otázku je zahrnuta na konci předchozího odstavce.“
Proč sedět od devíti do pěti v kanceláři, když se dají peníze vydělat i snáz?
Závist je věčná
„Proč tohle všechno píšu? Jednoduše proto, že mi dělají neskutečně dobře závistivé pohledy a jedovaté komentáře, které nejčastěji přicházejí od obtloustlých chlápků, kteří v životě nic nedokázali a jejich jedinou radostí je dvacet deka vlašáku, lahváč a nejlevnější cigára.
O tom, že by vedle sebe jednou měli někoho takového, jako jsem já, si mohou nechat jenom zdát. Samozřejmě že větší vlna nenávisti se ale zvedá v dámském osazenstvu, pro které mám jen jeden vzkaz: Pukněte závistí, milé dámy, nebo udělejte něco pro to, abyste se měly alespoň z poloviny tak jako já.
Začněte o sebe pečovat, brambůrky vyměňte za zeleninu a vysedávání u televize za návštěvu fitka. Toho zoufalce, který vás zadlužil na zbytek života, jednoduše vykopněte a začněte si vážit sama sebe. Jedině tak můžete v životě něčeho dosáhnout. Nebo snad chcete skončit jako pořádně vykrmená rodící dojnice bez mozku a špetky soudnosti?“
Co si o tomhle stylu života myslíš? Dej nám vědět v diskuzi pod článkem!
Autorský článek + výpověď čtenářky