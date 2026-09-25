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„Práce? Nic pro mne. Raději budu Sugar Baby,“ píše Marsy

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„Veřejně přiznávám, že jsem zlatokopka a práce za pásem mě nikdy nelákala. Raději se nechám vydržovat od mladíků i starších pánů, kteří už mají ta nejlepší léta dávno za sebou. Stačí pár milých úsměvů, společných nocí a mám vše, na co pomyslím.“
Tenhle životní příběh, který jsme dostaly od čtenářky, nás extra zaujal...

Tenhle životní příběh, který jsme dostaly od čtenářky, nás extra zaujal...

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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