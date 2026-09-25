Fanoušek United se neostříhal už 717 dní kvůli sázce. Haaland mu poslal drzý vzkaz, který baví celou Anglii

Co začalo jako nenáročná sázka pro pár sledujících na sociálních sítích, přerostlo za necelé dva roky v jeden z nejviditelnějších symbolů výsledkové krize Manchesteru United. Ilett, na Instagramu známý jako The United Strand, si tehdy řekl, že nůžky vezme do ruky, až jeho klub zvládne pět zápasů po sobě. Čekal tři, maximálně čtyři měsíce. Dnes má kudrnatou hřívu sahající k ramenům, přes sto tisíc sledujících a čerstvý komentář od největší hvězdy městského rivala. Erling Haaland mu pod instagramovou debatou napsal čtyři slova: „Cut your hair man.“ A internet se postaral o zbytek.
Sázka, která měla trvat do Vánoc
Pravidla, která si Ilett na podzim 2024 stanovil, byla jednoduchá: žádné stříhání, dokud Manchester United nevyhrají pět zápasů v řadě napříč všemi soutěžemi. V rozhovoru pro BBC Sport přiznal, že to měl být obsah pro zábavu, krátkodobý fórek pro kamarády. Jenže United v sezoně 2024/25 startovali s bilancí dvou výher, dvou remíz a tří proher z prvních sedmi ligových kol. Série pěti vítězství nepřišla.
Nepřišla ani v zimě. Ani na jaře. Poslední doložená pětizápasová vítězná šňůra United se datuje mezi 28. ledna a 18. února 2024, tedy ještě před začátkem celé sázky. Od té doby nic. A Ilettovy vlasy rostly dál.
Haalandův popich a dvě časové osy
22. září 2026, den po páté ligové výhře Manchesteru City v sezoně, se na Instagramu rozjela debata o tom, zda Haalandův čerstvě zastřižený účes není narážkou na Ilettovu sázku. Norský útočník do komentářů vstoupil osobně. „Ostříhej se, člověče,“ napsal pod příspěvek SPORTbible. Čtyři slova, žádná vulgarita, ale kontext jim dodal ostří.
Důležitá nuance, kterou většina reakcí přehlédla: Haalandova velká proměna, radikální sestřih na ježka po letech ikonických blond vlasů, proběhla už 23. srpna 2026, tedy ještě před startem ligy. Potvrdil to i oficiální web Premier League. To, co přišlo po páté výhře City, bylo následné zastřižení, které Haaland na X okomentoval slovy „Poprvé u holiče od toho velkého střihu!“ Šlo tedy o druhý střih po střihu, ne o gesto namířené přímo proti Ilettovi.
Sám Ilett to vidí podobně. Pod debatou napsal, že si nemyslí, že by to s jeho sázkou přímo souviselo; kdyby Haaland mířil na něj, udělal by to hned po páté výhře, ne až po zápase se Sunderlandem. Jenže na tom vlastně nezáleží. Memová síla funguje bez ohledu na záměr.
Proč to funguje: tabulka mluví za vše
Vtip by neměl takový dopad, kdyby obě strany stály na stejné úrovni. Po pěti kolech sezony 2026/27 je City na prvním místě s plným počtem patnácti bodů, skórem 13:5 a bilancí pěti výher z pěti. United jsou dvanáctí, pět bodů, skóre 8:8, jedna výhra, dvě remízy, dvě prohry. Haaland navíc United porazil i v derby 1:0.
Když nejlepší hráč prvního týmu v tabulce veřejně radí fanouškovi dvanáctého, aby se konečně ostříhal, nejde o popichování mezi rovnými. Je to asymetrický popich shora dolů. A právě ta asymetrie z něj dělá virální materiál.
Kdy může Ilett konečně k holiči
Matematicky sázka beznadějná není. Nejbližší okno pro sérii pěti výher se otevírá v říjnu 2026:
- 10. října — Tottenham (liga, doma)
- 13. října — Atlético Madrid (Liga mistrů, venku)
- 18. října — Leeds (liga)
- 21. října — Como (Liga mistrů)
- 25. října — Bournemouth (liga)
Pět výher v řadě by sázku ukončilo 25. října 2026. Kalendář to teoreticky dovoluje. Bilance 1-2-2 z úvodu sezony k optimismu příliš nevybízí, ale United už jednou dokázali podobnou šňůru natáhnout, naposledy právě na přelomu ledna a února 2024.
Ilettovy vlasy mezitím žijí vlastním životem. V únoru 2026, když se na okamžik zdálo, že střih konečně přijde, sledovaly jeho livestream na platformě Kick statisíce diváků. Z výzvy se stala samostatná mediální událost. A Ilett ji posunul i za hranice zábavy: vlasy plánuje po ostříhání darovat charitě Little Princess Trust, která z nich vyrábí paruky pro děti po onkologické léčbě.
Sedm set sedmnáct dní bez nůžek. Jeden čtyřslovný vzkaz od Haalanda. A Manchester United pořád hledají pět výher v řadě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle