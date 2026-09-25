Tuňák a Nicole ze Zrádců se usmířili v Asii, na premiéře ale přišel drsný rýpanec. „Opět si hřeješ hada na prsu"

Sobota 20. září 2026, pražské Kongresové centrum, červený koberec třetí řady Zrádců. Jan Tuna a Nicole Šáchová Karafiátová přicházejí společně, dva lidé, kteří si před dvěma lety neměli co říct. Ona ho ve finále první série přehrála jako skrytá Zrádkyně, přísahala na zesnulého dědečka, že je věrná, a pak se odhalila. On tehdy zkolaboval do jediné věty: „Jsem vůl.“ Teď stojí vedle sebe, mají za sebou měsíc stopování přes Laos, Kambodžu a Thajsko a Nicole mu před kamerou eXtra.cz pošle jedovatou narážku: „Opět si hřeješ hada na prsu.“ A hned dodá: „Takže asi všechno zapomenuto.“
Od „jsem vůl“ k párové terapii ve třech zemích
Aby ten rýpanec dával smysl, je potřeba znát cestu, kterou spolu ušli, a to doslova. Po finále první řady Zrádců spolu přestali komunikovat. Žádné telefonáty, žádné zprávy. Tuna později přiznal, že nesl Nicolino přiznání velmi těžce. Zlom přišel až s nabídkou Asia Express: producenti je obsadili jako soutěžní dvojici a oni souhlasili. Usmířili se týden před odletem.
Co následovalo, popsal Tuna na premiéře jako „párovou terapii ve třech asijských zemích“. Jedno euro na den, žádné mobily, stopování neznámou krajinou a absolutní odkázanost jeden na druhého. Ještě před odletem absolvovali tajný výcvik s profesionálním vojákem a veteránem z Afghánistánu; běhali v českých lesích, pracovali s mapou a buzolou, v dešti a sněhu. Tuna tehdy veřejně ocenil Nicolinu odolnost. Vztah se začal lámat ještě doma, ne až někde v cíli.
Křik, krize a druhé místo
Nicole sama popsala průběh Asia Express bez příkras: „Některé situace byly krizové, občas se křičelo.“ Nešlo o cukrkandlový příběh okamžitého odpuštění. Šlo o měsíc, kdy se dva lidé s historií vzájemné nedůvěry museli dohodnout na každém kroku, kde spát, kam jet, jak plnit úkoly. Redakce VIPŽivot připomíná, že to dotáhli až do superfinále a skončili druzí.
Po finále oba řekli totéž: zpětně si nedovedou představit, že by show absolvovali s někým jiným. Tuna na premiéře Zrádců dodal, že jsou stále v kontaktu a že „už je všechno jinak“. Před vlastní účastí v reality show prý bral silná přátelství mezi soutěžícími jako obyčejné PR řeči. Vlastní zkušenost ho přesvědčila o opaku.
Proč rýpanec neznamená rozkol
Premiéra třetí řady Zrádců nebyla neutrální večírek. Dramaturgicky byla postavená na odkazech k první sérii; znovu se připomínalo Nicolino přísahání na dědečka, Tuna citoval hlášku „velkej masakr“, kterou proslavila Alena Hamáčková. Celý sál žil legendami původního klání. Nicolina věta o hadovi na prsu do téhle atmosféry zapadla přesně; nebyla výpadem, ale interním vtipem, který funguje jen mezi lidmi, kteří si už můžou dovolit vtipkovat o tom, co je kdysi rozdělilo.
Ve zveřejněném rozhovoru situace nepůsobila vyhroceně. Tuna nereagoval ostře, nepřišla žádná protiakce. Podle nás je to nejlepší důkaz toho, kam se jejich vztah posunul: rýpanec je dnes veřejně srozumitelná značka jejich společného příběhu, ne jizva.
Třetí řada Zrádců běží, staré tváře komentují
Třetí série Zrádců odstartovala 16. září 2026 na prima+, televizní premiéra na Primě přišla v neděli 20. září. Nové díly se na platformě objevují každou středu. Herní sestava čítá 24 nových soutěžících; Nicole ani Tuna tentokrát nehrají. Nicole se ale k formátu vrací po svém: společně s Miou komentuje novou řadu v podcastu. Z hráčky se stala pozorovatelka. A z někdejšího nepřítele parťák, se kterým projela tři země na stopáka.
Had na prsu zůstává. Ale teď je to spíš mazlíček než hrozba.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová