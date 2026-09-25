Naděje pro Jihočeské divadlo? Kraj chce koupit Metropol, jednání jsou na dobré cestě

Jihočeský kraj dal odborovým svazům novou nabídku na odkoupení českobudějovického kulturního domu Metropol. Kraj v něm chce vybudovat zázemí pro divadlo. Podle předsedy odborového svazu Kovo Romana Ďurča je nabídka zajímavá, řekl po schůzce s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (Naše Česko).
„Konkrétně nabídku specifikovat nechci. Nejedná se jen o finanční částku, na Metropol jsou navázané i jiné domy a ta situace je komplikovanější. Proto jsem pana hejtmana pozval na jednání našeho předsednictva, aby nabídku představil i kolegům. Ale opakuji, že mně se jeví jako opravdu zajímavá,“ uvedl Ďurčo.
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Kraj o Metropol usiluje delší dobu. Odborové svazy, které jsou s objektem spojené, však jeho prodej v minulosti odmítaly. Kuba po jednání s Ďurčem uvedl, že se pro kraj opět otevřela naděje pro získání Metropolu.
„Vzhledem k lokaci této budovy v centru krajského města a účelu, za kterým byla historicky vybudována, považuji stále za nejrozumnější řešení, aby ji získal do majetku kraj a společně s městem řešil její využití pro kulturní instituce,“ řekl hejtman.
Dodal, že v areálu Viscofanu kraj počítá s bytovou výstavbou. Budova Jihočeského divadla by byla jen součástí komplexu. Pokud by se však divadlo přesunulo do přestavěného Metropolu, plochu v areálu Viscofanu by kraj využil pro jiné účely. „Můžeme se bavit například o hale pro sporty, nebo zázemí pro různé start-upy. Možností je řada,“ sdělil Kuba.
I podle budějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové (Naše Česko) jsou již jednání na dobré cestě. „Divadlo bude mít vyřešené místo pro balet i operu. Jednání je na dobré cestě. Koupě a spolupráce na rekonstrukci budovy Metropolu,“ uvedla primátorka.
Chybí velký sál i finance
Budova Metropolu by mohla pomoci vyřešit jeden z hlavních problémů Jihočeského divadla. Po odchodu z kulturního domu na konci loňského roku přišlo o velký sál, který využívaly především balet a opera. Historická budova divadla na Zátkově nábřeží má menší kapacitu a čtyři soubory se v ní musí dělit o jeden prostor.
Divadlo proto dlouhodobě upozorňuje, že potřebuje další zázemí i investice. Od letošního ledna navíc funguje jako veřejná kulturní instituce a počítalo se s tím, že se jeho druhým zřizovatelem stane právě Jihočeský kraj. Tento krok ale zatím zůstává otevřený.
„Bez druhého zřizovatele je dlouhodobá budoucnost divadla ohrožena,“ varuje ředitelka divadla Martina Schlegelová.
Kromě nedostatku prostor jsou podle Schlegelové problémem také peníze. Jihočeské divadlo má díky vlastním výnosům ekonomickou soběstačnost kolem 30 procent, což je více než uváděný celoevropský průměr 15 až 18 procent. Ani tyto příjmy ale podle ní nestačí na financování čtyř profesionálních souborů.
Pokud má Jihočeské divadlo podle jeho ředitelky zůstat institucí v současném rozsahu, měl by se na jeho fungování další zřizovatel podílet nejen investicemi do budov a technického zázemí, ale také financováním běžného provozu. Právě případný odkup a rekonstrukce Metropolu tak mohou být důležitou součástí řešení budoucnosti Jihočeského divadla.
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