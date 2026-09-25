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Naděje pro Jihočeské divadlo? Kraj chce koupit Metropol, jednání jsou na dobré cestě

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Začíná se rýsovat budoucnost Jihočeského divadla? Kraj předložil odborářům novou nabídku na odkoupení kulturního domu Metropol, kde by po rekonstrukci mohlo vzniknout zázemí především pro operu a balet. Podle budějovické primátorky jsou jednání na dobré cestě.
Naděje pro Jihočeské divadlo? Kraj chce koupit Metropol, jednání jsou na dobré cestě

Naděje pro Jihočeské divadlo? Kraj chce koupit Metropol, jednání jsou na dobré cestě

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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